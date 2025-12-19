SIR ड्राफ्ट में 41.85 लाख वोट कटे! बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने, मचा सियासी बवाल

Jaipur News: प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के तहत 199 विधानसभाओं में 41.85 लाख वोट कट गए हैं. SIR की प्रक्रिया में कटे वोटों पर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि SIR की प्रक्रिया में उन्हीं लोगों के नाम कटे हैं जो दूसरे राष्ट्र के नागरिक थे.

अवैध तरीके से सीमा पार कर देश में आए थे और यहां गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो गए थे. या फिर उनके नाम काटे गए हैं जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं पलायन और दो जगह वोटर लिस्ट में नाम था उन लोगों के नाम कटे. सही व्यक्ति का नाम नहीं कटा.

SIR के ड्राफ्ट में प्रदेश की 199 विधानसभाओं से 41.85 लाख वोट कटे

वोट कटने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

बीजेपी का दावा- घुसपैठियों, अवैध विदेशी नागरिकों, मृत और पलायन कर चुके लोगों के नाम हटे

किसी भी सही और पात्र मतदाता का नाम नहीं कटा- बीजेपी

कांग्रेस ने SIR की टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा - अभी जरूरत नहीं थी

कांग्रेस का आरोप - प्रक्रिया में जल्दबाजी, लोगों को पर्याप्त समय नहीं दिया

1 साल 6 महीने का वक्त मिलता तो जरूरी नाम नहीं कटते- कांग्रेस

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप

कांग्रेस का सरकार से सवाल - अगर इतने घुसपैठिए थे तो कितने पकड़े गए

कांग्रेस का ऐलान - हर नाम की वेरिफिकेशन होगी, गलत कटे नाम जुड़वाए जाएंगे

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि SIR की जरूरत अभी प्रदेश में नहीं थी. इतनी जल्दी क्यों की गई. थोड़ा समय लोगों को देना चाहिए था. हमे इस पर एतराज है. इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी. 1 साल 6 महीने का समय देते तो बहुत से जरूरी नाम नहीं कटते. कांग्रेस एक्सरसाइज कर रही है, जो गलत तरीके से नाम काटे गए हैं उनके खिलाफ आपत्ति दर्ज की जाएगी.

माइनॉरिटी और कांग्रेस के वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ के सवाल पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा जो कर सकती थी उन्होंने वह किया. डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, वो बीजेपी ने किया.कांग्रेस जनता की आवाज बनकर काम करती है. बीजेपी इलेक्शन के लिए काम करती है. इनका एजेंडा इलेक्शन है, हमारा एजेंडा जनता की सेवा है.सरकार बताए बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए. यह सब बेकार की बातें हैं.

अगर इतनी तादाद में घुसपैठिए घुस बैठे थे तो सरकार बताए 42 लाख में से कितने घुसपैठिए हैं. अगर घुसपैठिए हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है. हम सरकार की तरह काम नहीं करेंगे. देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए. हम सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा के वोट बैंक के लिए काम नहीं करेंगे, सबके लिए काम करेंगे. 36 कौमों के लिए काम करेंगे. राजस्थान की जनता को संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए हम काम करेंगे. हर नाम को वेरिफाई करेंगे. जो नाम सही नहीं है उसे हटाने की बात करेंगे और जो नाम सही है उसे जुड़वाने का प्रयास करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-