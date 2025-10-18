Zee Rajasthan
जयपुर में धनतेरस पर "नकली नोटों" का जखीरा जब्त, 43 लाख के करारे नोटों का पर्दाफाश

जयपुर पुलिस ने धनतेरस से पहले नकली नोटों के बड़े जखीरे का भंडाफोड़ किया. नारायण विहार थाना और डीएसटी साउथ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 43 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 18, 2025, 02:22 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 02:22 PM IST

जयपुर में धनतेरस पर "नकली नोटों" का जखीरा जब्त, 43 लाख के करारे नोटों का पर्दाफाश

Jaipur Fake Currency News: त्योहारों की चमक के बीच जयपुर पुलिस ने धनतेरस के पावन अवसर पर "नकली धन" की काली साजिश को ध्वस्त कर दिया. नारायण विहार थाना टीम और डीएसटी साउथ की संयुक्त कार्रवाई में 43 लाख रुपये के हाई क्वालिटी नकली नोटों का विशाल जखीरा एक फ्लैट से बरामद किया गया. इस वारदात में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि पूरे गिरोह के दो अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया गया है. विशेष कार्य बल (एसओजी) के गुप्त सूत्रों पर आधारित इस एक्शन ने त्योहारी बाजारों में नकली मुद्रा की घुसपैठ को रोक लिया. डीसीपी साउथ जयपुर आज दोपहर पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करेंगे.

वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड से लैस
पुलिस जांच में सामने आया कि बरामद नोट 500 और 2000 रुपये के मूल्यवर्ग के थे, जो इतने बारीक बनाए गए थे कि सामान्य नजरों से असली प्रतीत होते. इनमें वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और अन्य सुरक्षा विशेषताएं ज्यों की त्यों बनी हुई थीं, जो इन्हें बाजार में आसानी से चलाने लायक बनातीं. आरोपी इन्हें धनतेरस-दिवाली के बहाने बाजारों, मंदिरों और व्यापारिक सौदों में घुसेड़ने की योजना बना रहे थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ये नोट इतने उन्नत थे कि बिना विशेष उपकरणों के पहचानना मुश्किल था. गिरोह ने प्रिंटिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली थी.”

संयुक्त कार्रवाई से फ्लैट पर छापा
कार्रवाई नारायण विहार इलाके के एक किराए के फ्लैट पर हुई, जहां आरोपी नोटों को पैकिंग कर रहे थे. डीएसटी साउथ की टोह में आने के बाद पुलिस ने अचानक दबिश दी. गिरफ्तार आरोपियों में से एक हरियाणा का निवासी है, जबकि दूसरा स्थानीय है. पूछताछ में हरियाणा और बीकानेर के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जहां से कच्चा माल और मशीनें सप्लाई होती थीं. एसओजी के इनपुट ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया. पुलिस अब पूरे चेन को तोड़ने के लिए छापेमारी जारी रखे हुए है.

हरियाणा-बीकानेर कनेक्शन उजागर
दिवाली जैसे पर्व पर नकली नोटों की बाढ़ से अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता था. जयपुर पुलिस ने अब सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया है. डीसीपी ने अपील की कि व्यापारी और नागरिक संदिग्ध नोटों पर नजर रखें. यह कार्रवाई न केवल आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाएगी, बल्कि त्योहारों की पवित्रता को भी बरकरार रखेगी. आगे की जांच में और गिरफ्तारियां संभावित हैं.

