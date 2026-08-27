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नेपाल के बिगड़े हालात के बीच राजस्थान की पशुपतिनाथ यात्रा स्थगित, नई तारीख बाद में, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी

Rajasthan News: नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ यात्रा को 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया है. उदयपुर और सलूंबर के 43 यात्री पहले ही काठमांडू पहुंच चुके हैं और विभाग के अनुसार सभी सुरक्षित हैं. हालात सामान्य होने के बाद यात्रा की नई तारीख तय की जाएगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 27, 2026, 08:38 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 08:38 PM IST
नेपाल के बिगड़े हालात के बीच राजस्थान की पशुपतिनाथ यात्रा स्थगित, नई तारीख बाद में, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन जारी
Image Credit: Pashupatinath Yatra

Pashupatinath Yatra: नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पशुपतिनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 27 से 31 अगस्त तक काठमांडू जाने वाली हवाई यात्रा स्थगित रहेगी. सरकार ने यह फैसला बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है. नेपाल में मौजूदा परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होने के कारण यात्रा रोकने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने यात्रियों और उनके परिजनों से चिंता नहीं करने की अपील की है.

हालात सामान्य होने पर तय होगी नई तारीख

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राजस्थान सरकार के अनुसार पशुपतिनाथ यात्रा को स्थायी रूप से रद्द नहीं किया गया है. नेपाल में मौसम और सुरक्षा की स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रा की नई तारीख घोषित की जाएगी. देवस्थान विभाग लगातार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है.

सरकार का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित माहौल में ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए नेपाल की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है.

काठमांडू पहुंचे राजस्थान के 43 यात्री

उदयपुर और सलूंबर जिले के 43 तीर्थयात्री बुधवार को पशुपतिनाथ दर्शन के लिए नेपाल पहुंच चुके हैं. इनमें उदयपुर के 31 और सलूंबर के 12 यात्री शामिल हैं.

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी के मुताबिक काठमांडू में बारिश और बाढ़ का असर नहीं है और सभी 43 यात्री सुरक्षित हैं. विभाग इन यात्रियों के लगातार संपर्क में है. उनकी स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है.

परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नेपाल में मौजूद किसी राजस्थान निवासी यात्री के बारे में जानकारी या सहायता की जरूरत होने पर परिजन 1070 और 112 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227296, 0141-2927392 और 0141-2227603 पर भी जानकारी ली जा सकती है. सरकार ने आईपी नंबर 28888 और ई-मेल relief-rj@nic.in के जरिए भी सूचना देने की सुविधा दी है.

फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान नेपाल में मौजूद यात्रियों की सुरक्षा पर है. हालात में सुधार के बाद ही पशुपतिनाथ यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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