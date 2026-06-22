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भजनलाल सरकार की औद्योगिक नीति को मिला समर्थन, RIICO की योजना के 11वें चरण में 440 ऑनलाइन आवेदन

Rajasthan News: राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास जारी हैं. योजना के 11वें चरण में निवेशकों ने 265 औद्योगिक भूखण्डों के लिए 440 ऑनलाइन आवेदन किए हैं.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 22, 2026, 08:08 PM|Updated: Jun 22, 2026, 08:08 PM
भजनलाल सरकार की औद्योगिक नीति को मिला समर्थन, RIICO की योजना के 11वें चरण में 440 ऑनलाइन आवेदन
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास जारी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप रीको लगातार कार्य कर रहा है. उद्यमियों और निवेशकों को पारदर्शी और सरल आवंटन प्रक्रिया से औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 को निवेशकों का पूरा समर्थन मिल रहा है.

योजना के 11वें चरण में निवेशकों ने 265 औद्योगिक भूखण्डों के लिए 440 ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जो राजस्थान में औद्योगिक निवेश करने के लिये निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. रीको द्वारा इस चरण में निवेशकों को राज्य के 105 औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराए गए थे. इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल लगभग 260 एकड़ और अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये है.

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11वें चरण के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की लॉटरी का आयोजन 22 जून को किया जाएगा. योजना के 11वें चरण के तहत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं. अजमेर के आईजीपी आईटी पार्क माकड़वाली के लिए 21, अलवर के औद्योगिक क्षेत्र आईजीपी रूंध सोखरी के लिए 82, बालोतरा के बोरावास कलावा प्रथम के लिए 12, बोरानाडा के बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के लिए 27, औद्योगिक क्षेत्र कांकाणी के लिए 19, झुंझुनूं के औद्योगिक क्षेत्र मलसीसर के लिए 12 और जयपुर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुंजबिहारीपुरा के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्थान को निवेश और उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र के रूप में विकसित करना है. निवेशकों के साथ किए गए एमओयू जल्द धरातल पर उतरें, नए उद्योग स्थापित हों और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए रीको के साथ कार्य कर रहा है.

प्रत्यक्ष आवंटन योजना इस दिशा में एक प्रभावी और परिणामकारी पहल साबित हो रही है. एमडी ओला ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन में रीको निवेशकों और उद्यमियों को बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे राजस्थान का औद्योगिक विकास और अधिक गति प्राप्त करेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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