दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, राजस्थानी लोक संस्कृति की झलक

Jaipur News : दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 44 वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 से 27 नवम्बर 2025 तक आयोजित होने जा रहा है. राजस्थान पर्यटन विभाग IITF में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन क्षमता और निवेश अवसरों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करेगा.

इस मंच पर राजस्थान इस बार स्टेट पार्टनर के रूप मे शिरकत करेगा और अपने अनूठे पर्यटन मॉडल-विरासत, संस्कृति, प्रकृति और नवाचार को एक ही छत के नीचे पेश करेगा, ताकि देश-विदेश के निवेशकों, उद्योग जगत और पर्यटकों को राज्य की वास्तविक संभावनाओं से रूबरू कराया जा सके.

पर्यटन विभाग का उद्देश्य है कि पारंपरिक कला, लोक-संस्कृति, हस्तशिल्प, इको-टूरिज्म, डेज़र्ट एडवेंचर और उभरते नए सेक्टरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाए. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के जरिए राजस्थान पर्यटन साझेदारी, सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक और पर्यटन अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दौरान पर्यटकों को प्रदेश की विभिन्न थीम आधारित सर्किट योजनाओं, भविष्य की परियोजनाओं और नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. राजस्थान से भाग लेने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स को उम्मीद है कि इस मेगा इवेंट में मिलने वाला एक्सपोज़र राज्य को पर्यटन व संस्कृति के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-