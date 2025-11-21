राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

IAS officers transferred: राजस्थान में नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. राजस्थान सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का व्यापक तबादला करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

यह फेरबदल प्रशासनिक मजबूती और सुचारू शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. नए आदेशों के अनुसार, अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है. यह पद राज्य सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.

वहीं वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. उद्योग विभाग राज्य की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों का केंद्र है. ऐसे में इस जिम्मेदारी को रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.

आईएएस प्रवीण गुप्ता को ACS PWD के साथ-साथ पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, पुरातत्व विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. साथ ही उन्हें राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार भी दिया गया है. यह कदम राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी आलोक गुप्ता को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) का अध्यक्ष नियुक्त किया है. पर्यावरण नियंत्रण और प्रदूषण मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी भूमिका निर्णायक होगी.

दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में नियुक्त किया गया है. यह विभाग सरकारी तंत्र की दक्षता बढ़ाने और सुधार प्रक्रियाओं का नेतृत्व करता है.