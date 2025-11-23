48 IAS की फेरबदल लिस्ट ने हिला दी नौकरशाही, CMO में अखिल की एंट्री से लेकर शिखर की एग्ज़िट तक की चर्चा

Rajasthan News: राजस्थान की नौकरशाही में पिछले 24 घंटों में जो हुआ, उसे सिर्फ तबादला सूची कहना कम है. यह सत्ता के अंदर चल रही उन खामोश लड़ाइयों का खुला ऐलान है. जिनकी चर्चा महीनों से बंद कमरों में होती थी. नए मुख्य सचिव के आने के पाँचवें दिन सरकार ने एक ही आदेश में 48 आईएएस अफसरों को इधर-से-उधर कर दिया…और मज़ेदार यह कि इस सूची में बदलाव कम, संदेश ज़्यादा छिपे हैं. सीएमओ में अखिल अरोड़ा की एंट्री से लेकर शिखर अग्रवाल की एग्ज़िट तक हर तैनाती, हर जगह-बदलाव और हर पोर्टफोलियो एक ही बात कह रहा है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुराने समीकरण नहीं चलेंगे. जिन विभागों में महीनों से खटपट थी, वहां अब पन्ना पलट दिया गया है. आज की बड़ी कहानी यही है. 48 अफसर बदले, लेकिन असल में बदला है सत्ता का मूड, फैसलों की दिशा और नौकरशाही में ‘कौन कितना करीब’ का पूरा कैलकुलस.

पांच दिन पहले नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कार्यभार संभाला और पाँचवें ही दिन राज्य सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में ऐसा भारी फेरबदल कर दिया. जिसने सचिवालय से लेकर विभागों तक चर्चा का माहौल गर्म कर दिया. एक ही आदेश में किए गए 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले अब सामान्य प्रशासनिक एक्सरसाइज से कहीं आगे राजनीतिक-संगठनात्मक संकेतों के रूप में पढ़े जा रहे हैं. खासकर इसलिए क्योंकि इन बदलावों में पदों से ज्यादा भूमिकाएँ और भूमिकाओं से ज्यादा ‘मैसेज’ छिपे हुए हैं.

सबसे ज्यादा सुर्खियाँ मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली हैं. जहाँ अखिल अरोड़ा की मुख्यमंत्री एसीएस के रूप में एंट्री पहले ही दिन ‘टॉकिंग पॉइंट’ बन गई. अरोड़ा न केवल सीएम की करीबी पसंद माने जाते हैं बल्कि पीएचईडी विभाग को भी साथ रखकर वे ऐसे प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं जो रणनीतिक भी है और संवेदनशील भी.

वित्त विभाग से हटाए जाने के बाद उनकी वापसी इतनी मजबूत होगी इसका अनुमान नौकरशाही ने भले लगाया था, लेकिन यह तैनाती कई राजनीतिक और प्रशासनिक परतें खोलती है. योजना भवन के बेसमेंट में सोना-नकदी मामले में उनका नाम उछलना और भाजपा सरकार बनने से पहले भाजपा नेताओं का उन पर हमलावर होना इस तैनाती को और चौंकाने वाला बनाता है. इसके उलट शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर उद्योग विभाग, रीको और राजसिको भेजा जाना ‘भी अलग तरीके से देखा जा रहा है. सुधांश पंत के मुख्य सचिव रहते जो खींचतान और समानांतर टीम बनाने के प्रयास दिखते थे, वह अब पूरी तरह रीसेट हो चुके हैं. यह नया समीकरण साफ करता है कि नए मुख्य सचिव के साथ काम करने का टेम्पलेट बदल चुका है.

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विभागों का ‘रियल कमांड’ अब अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता के हाथों में जाना भी सत्ता-संतुलन की नई कहानी है. पीडब्ल्यूडी की कमान पहले से संभाल रहे प्रवीण गुप्ता को पर्यटन, संस्कृति, आमेर विकास प्राधिकरण और आरटीडीसी तक दे देना राजनीतिक संरचना में वजन के नए वितरण जैसा है. यह दिलचस्प है कि दिया कुमारी के पास दोनों पोर्टफोलियो हैं, लेकिन प्रशासनिक दिशा अब गुप्ता सेट करेंगे. जिसे सत्ता की नई ‘वर्किंग केमिस्ट्री’ के रूप में देखा जा रहा है. इधर, राजनीति से प्रभावित हुए बिना तबादलों को समझना मुश्किल है. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और तत्कालीन प्रमुख राजस्व सचिव दिनेश कुमार के टकराव की कहानी किसी से छिपी नहीं थी. अब दिनेश कुमार को प्रशासनिक सुधार विभाग भेजा जाना विभाग–सचिवालय के बीच लंबी चली खटपट की फाइल बंद करने जैसा है. यह बदलाव ‘मैसेज’ भी है और ‘रिड्रेसल’ भी.

दिल्ली से लौटे अफसरों की तैनाती ने भी हलचल मचाई है. राजेश यादव की स्वायत्त शासन से लेकर पर्यटन और फिर पर्यटन-पीडब्ल्यूडी दोनों विभागों की वास्तविक कमान प्रवीण गुप्ता के पास जाना यह दिखाता है कि सरकार ने तालमेल की पुरानी शिकायतों का समाधान अपने तरीके से निकाला है. तबादला सूची में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ मिली हैं. तो कुछ का प्रभाव कम भी हुआ है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विशिष्ट सहायक के रूप में कार्यरत आइएएस ललित कुमार को अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वही पीएम की सभा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एपीओ की जा चुकीं अर्चना सिंह की वापसी करते हुए उन्हें कार्मिक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. एपीओ चल रहे हिमांशु गुप्ता को डीओआईटी आयुक्त और डॉक्टर निधि पटेल को स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स ऐजेन्सी में लगाया है.

तबादला सूची में भरतपुर और कोटा संभागीय आयुक्त बदले गए है. वही एसआईआर के चलते एक भी कलक्टर को नही बदला गया है. स्वास्थ्य विभाग की खिंचतान भी इस बदलाव के पीछे की साइलेंट स्टोरी है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चली लंबी अदावत अब फाइलों से बाहर आकर तबादला सूची में भी दिखाई दी है. वहीं उद्योग विभाग में आलोक गुप्ता का कम सक्रिय रहना, लगातार छुट्टियों और विभागीय दूरी के चलते उनका प्रदूषण नियंत्रण मंडल में स्थानांतरण पहले से तय माना जा रहा था. अक्षय ऊर्जा केंद्रित नई रणनीति के तहत रोहित गुप्ता और अजिताभ शर्मा की तैनातियों को पुराने ‘इंडस्ट्री नेटवर्क’ की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है. वहीं वित्त विभाग में टीना सोनी और अमिता शर्मा की तैनाती प्रशासनिक स्तर पर महिला नेतृत्व की एक प्रमुख एंट्री मानी जा रही है.

बहरहाल, कुल मिलाकर यह तबादला सूची सिर्फ 48 नामों की नहीं है. यह सत्ता-संरचना के नए खाके की शुरुआत है. कहीं पुराने रिश्तों की गांठें खोली गई हैं. कहीं विश्वास के नए पुल बनाए गए हैं और कहीं शक्ति केंद्रों की फिर से सजावट का काम शुरू हुआ है. नए मुख्य सचिव के आने के बाद की यह पहली बड़ी ‘री-ऑर्गनाइजिंग स्ट्राइक’ साफ संकेत देती है कि राजस्थान प्रशासन में यह सिर्फ पहला कदम है और आगे भी कई बदलाव इस नई कार्यशैली का हिस्सा बन सकते हैं.

