अबू धाबी में फ्रेंचाइजियों ने राजस्थान के खिलाड़ियों पर जताया भरोसा! IPL 2026 में जमकर लगे करोड़ों

Jaipur News: हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान के क्रिकेटरों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर भरोसा जताया. इस मिनी ऑक्शन में राजस्थान के कुल पांच खिलाड़ी बिके, जिन पर करोड़ों की बोली लगी, उनके परिवार में खुशी का माहौल है.

Published: Dec 17, 2025, 12:31 PM IST

Rajasthan Cricketer In IPL Auction 2026: अबू धाबी में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान के क्रिकेटरों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर भरोसा जताया. इस मिनी ऑक्शन में राजस्थान के कुल पांच खिलाड़ी बिके, जिन पर करोड़ों की बोली लगी. इनमें कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा शामिल हैं.

खास बात यह रही कि युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर सबसे बड़ा दांव लगाया गया और वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए.

कौन बना सबसे महंगा खिलाड़ी
भरतपुर के रहने वाले युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा का बेस प्राइस महज 30 लाख रुपए था, लेकिन ऑक्शन के दौरान उन पर जबरदस्त बोली लगी. अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया. इसके साथ ही कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए. कार्तिक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. अंडर-19 स्तर पर शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई और डेब्यू मुकाबले में ही शतकीय पारी खेलकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा.

रवि बिश्नोई पर राजस्थान रॉयल्स का भरोसा
जोधपुर के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था. रवि बिश्नोई भारत के लिए अब तक 1 वनडे और 42 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. वे इससे पहले 2020-21 में आईपीएल में पंजाब की टीम का हिस्सा रहे थे. 2022 में उन्हें रिलीज किया गया, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में ड्राफ्ट किया था.

राहुल चाहर पर चेन्नई ने खेला दांव
राजस्थान की ओर से खेलने वाले लेग स्पिनर राहुल चाहर पर भी इस बार फ्रेंचाइजियों की नजर रही. चेन्नई सुपर किंग्स ने राहुल चाहर को 5.20 करोड़ रुपए में खरीदा. इससे पहले वे आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे.

मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा
झुंझुनूं के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी का बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए था. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2.60 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. मुकुल ने अंडर-23 वनडे और सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर फ्रेंचाइजियों को प्रभावित किया. खास बात यह है कि ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने मुंबई के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी.

अशोक शर्मा को गुजरात टाइटंस ने लिया
जयपुर के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, जो 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, को गुजरात टाइटंस ने 90 लाख रुपए में खरीदा. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था. अशोक इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं, हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. हाल ही में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ उनकी तूफानी गेंदबाजी काफी चर्चा में रही.

आईपीएल 2026 के इस मिनी ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और राज्य के क्रिकेट को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित किया.

