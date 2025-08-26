Kotputli News: खेलते-खेलते पानी के गड्ढे में गिरा 5 साल का मासूम, डूबने से बच्चे की दर्दनाक मौत, लापरवाही ने छीनी बच्चे की जान

Kotputli News: कोटपुतली: जयपुर जिले के माधोसिंहपुरा गांव में एक दुखद घटना में पांच साल के बच्चे की पानी के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बच्चा खेलते समय गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन वह जीवित नहीं बच सका. स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है, और लोग खुले गड्ढों को लेकर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं.