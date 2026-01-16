उत्तर-पश्चिम रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2025, 54 रेलकर्मी सम्मानित

Zee Rajasthan
Jaipur News: उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से शुक्रवार को 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2025 आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 16, 2026, 09:09 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 09:09 PM IST

Jaipur News: उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन की ओर से शुक्रवार को 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2025 आयोजित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ रहे. उत्तर-पश्चिम रेलवे में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 54 रेलकर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

वहीं विभिन्न मंडलों और यूनिटों को अलग-अलग कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 21 शील्ड प्रदान की गई. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि उत्तर-पश्चिम रेलवे के 5 रेलकर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया था.

आज इन 5 रेलकर्मियों का अभिनन्दन किया गया. जोधपुर मंडल को 6 शील्ड प्रदान की गई. अजमेर मंडल को 5 शील्ड, बीकानेर मंडल को 4 शील्ड और जयपुर मंडल को 4 शील्ड प्रदान की गई. जोधपुर कारखाने को पर्यावरण प्रबंधन एवं स्वच्छता शील्ड प्रदान की गई. जबकि सर्वश्रेष्ठ कारखाना शील्ड बीकानेर कारखाना और अजमेर कैरिज कारखाने को संयुक्त रूप से प्रदान की गई.

इस वर्ष जोधपुर मण्डल को महाप्रबंधक की सम्पूर्ण कार्यकुशलता शील्ड देकर सम्मानित किया गया है तथा अजमेर मण्डल को रनर अप शील्ड प्रदान की गई. कार्यक्रम में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया. समारोह में अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी भी उपस्थित रहे.

समारोह में इन्हें मिली शील्ड

जोधपुर मण्डल को वाणिज्य शील्ड, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग शील्ड, सिविल इंजीनियरिंग शील्ड, सिगनल एवं टेलीकॉम शील्ड, सर्वश्रेष्ठ गति शक्ति यूनिट शील्ड, यांत्रिक (कैरिज एवं वैगन) शील्ड, अजमेर मंडल को रेल मदद शील्ड मिली. टिकट चैकिंग शील्ड, कार्मिक शील्ड, संरक्षा शील्ड और राजभाषा शील्ड. बीकानेर मंडल को बेस्ट रनिंग रूम शील्ड मिली. निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर शील्ड, ट्रैक, आरओबी/आरयूबी एवं संरक्षा कार्य शील्ड, कम्प्रहेसिव हेल्थकेयर शील्ड, जयपुर मंडल को लेखा एवं वित्त मैनेजमेंट शील्ड, सुरक्षा शील्ड मिली. यातायात परिवहन शील्ड और भण्डार शील्ड मिली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

