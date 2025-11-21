राजस्थान के इस शहर में बिछेंगी 55 नई सड़कें, 113 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

Rajasthan Government Project: जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को आज एक बड़ी विकास सौगात मिली है. यह संपूर्ण राशि विधायक कोष से स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य झोटवाड़ा के शहरी और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है.
Trending Photos
Rajasthan Government Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को आज एक बड़ी विकास सौगात मिली है. स्थानीय विधायक और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में 113 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 55 नई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया.
यह संपूर्ण राशि विधायक कोष से स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य झोटवाड़ा के शहरी और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है. कर्नल राठौड़ ने बताया कि झोटवाड़ा क्षेत्र में सड़कें विकास की रीढ़ हैं और इन नए प्रोजेक्ट्स से क्षेत्र में बेहतर आवागमन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों की आंतरिक कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलेगा.
55 सड़कों के जाल से आने-जाने में लगने वाला समय कम होगा और लोगों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनेगी. शिलान्यास का कार्यक्रम क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया गया. मंत्री राठौड़ ने सबसे पहले भंभोरी में सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया. इसके बाद धानक्या, फतेहपुरा, बेगस जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में भी सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दी गई.
इनके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के श्योसिंहपुरा, पचार, आईदान का बास जैसे गांवों में भी बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई जाएंगी. विशेष रूप से ढाणी नागान, जोबनेर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण पर अधिक फोकस किया जाएगा.
झोटवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा, व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. शहर और गांवों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. नई सड़कों से क्षेत्र का समग्र विकास होगा. स्थानीय जनता के जीवनस्तर में सुधार आएगा. कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि यह निवेश झोटवाड़ा को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!