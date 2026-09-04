/WhatsApp पर बॉस बनकर दिया पेमेंट का आदेश, अकाउंट्स हेड से ट्रांसफर करा लिए 6.80 करोड़

Jaipur News: जयपुर में 6.80 करोड़ रुपये के चर्चित बॉस स्कैम मामले में राजस्थान साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मनी ट्रेल की जांच करते हुए पंजाब और गुजरात से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पंजाब के भटिंडा की एक फर्म का डायरेक्टर संदीप कुमार और गुजरात के भावनगर का बरैया राम शामिल है. संदीप कुमार के बैंक खाते में ठगी की रकम में से 2 करोड़ रुपये पहुंचे थे. इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

डायरेक्टर की पहचान का इस्तेमाल कर रचा जाल

साइबर अपराधियों ने कंपनी के डायरेक्टर की पहचान और फोटो का इस्तेमाल कर अकाउंट्स हेड को निशाना बनाया. आरोपियों ने पहले कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बनाई. इसके बाद व्हाट्सऐप वेब में मौजूद असली डायरेक्टर के नंबर को ब्लॉक कर दिया गया और उसी नाम व प्रोफाइल फोटो के साथ साइबर ठगों का नंबर सेव किया गया.

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अकाउंट्स हेड को भरोसे में लेने के लिए पुरानी बातचीत की नकल तैयार की गई. इसके बाद डायरेक्टर बनकर व्हाट्सऐप के जरिए भुगतान के निर्देश दिए गए. इस तरीके से अकाउंट्स हेड को शक नहीं हुआ और कंपनी के खाते से 6.80 करोड़ रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए.

कमीशन के लालच में बैंक खाते उपलब्ध कराए

जांच के दौरान सामने आया कि संदीप कुमार ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए अपना बैंक अकाउंट किराए पर देने के लिए साइबर अपराधियों से संपर्क किया था. पुलिस के मुताबिक उसने घटना से करीब 15 दिन पहले कॉरपोरेट बैंक अकाउंट खुलवाया था. इसी खाते में ठगी के 2 करोड़ रुपये पहुंचे.

आरोपी ने साइबर अपराधियों को चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार-पैन कार्ड और खाते से जुड़ी सिम भी उपलब्ध कराई. पुलिस के अनुसार उसे रींगस बुलाकर होटल में ठहराया गया, जबकि खाते से होने वाले लेन-देन को साइबर अपराधियों ने खुद संचालित किया. दूसरे आरोपी बरैया राम ने भी कमीशन के लालच में अपना बैंक अकाउंट साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया. उसने हस्ताक्षरित चेक, एटीएम कार्ड और पासबुक भी दी. उसके खाते में पहुंची ठगी की रकम में से 3.94 लाख रुपये चेक के जरिए निकाले गए.

कई खातों के जरिए रकम की लेयरिंग

पुलिस जांच में पता चला कि ठगी की रकम को छिपाने के लिए साइबर अपराधियों ने कई स्तरों पर लेयरिंग की. टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बैंक खाते, एटीएम, सिम और पासबुक की किट उपलब्ध कराई जाती थी. रकम पहुंचने के बाद उसे एटीएम या चेक से निकाला जाता या यूपीआई, क्यूआर कोड और अन्य बैंक खातों में भेज दिया जाता. इसके बाद रकम को कई खातों में घुमाकर USDT क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता और आगे ट्रांसफर किया जाता. इस पूरी प्रक्रिया का मकसद रकम की वास्तविक कड़ी और मास्टरमाइंड तक पहुंच को मुश्किल बनाना था.

तकनीकी साक्ष्यों से नेटवर्क की पड़ताल

राजस्थान साइबर पुलिस अब इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच में व्हाट्सऐप रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीएएफ आईडी, आईपीडीआर और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. प्रथम लाभार्थी खातों से आगे कई अन्य खातों में रकम ट्रांसफर होने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस मास्टरमाइंड और ठगी की रकम की अंतिम कड़ी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. इसके लिए दूसरे राज्यों में भी पुलिस टीमों की दबिश जारी है.