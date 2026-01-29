राजस्थान में भैरूजी मंदिर में 651 क्विंटल चूरमे की बनी महाप्रसादी, थ्रेसर से पिसीं बाटियां, JCB से मिला 165 क्विंटल घी-खांड

Kotputli News: इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है 651 क्विंटल चूरमे की महाप्रसादी, जिसे किसी हलवाई ने नहीं, बल्कि गांव के लोगों मिलकर तैयार तीन जेसबी मशीनों व थ्रेसर से तैयार करते है. बीते एक माह से ग्रामीण दिन-रात श्रमदान कर इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं.

थ्रेसर से पिसीं गई हजारों आटे की बाटियां,

सोमवार और मंगलवार को चूरमे के लिए तैयार की गई बाटियों की दो थ्रेसरों की मदद से पिसाई कराई गई. यह नजारा देखने लायक था जब खेतों में अनाज निकालने वाली मशीनें मंदिर की प्रसादी बनाने में जुटी नजर आईं. बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कार्य में शामिल हुए.

जेसीबी से मिलाया जाता है सूखा मेवा और देशी घी-खांड

चूरमे में तीन जेसीबी मशीनो की सहायता से खांड, देशी घी, काजू, बादाम, किशमिश और खोपरा मिलाया जाता है जिसमे मेले कमेटी की पूरी टीम लगी रहती है जो अपनी अपनी जिमेवारी बेखुबी से निभाते है.

जानकारी के अनुसार, प्रसादी में करीब 165 क्विंटल घी-खांड डाला गया. उपयोग में लिया जा रहा देशी घी ग्रामीणों ने श्रद्धा से दान मे दिया जाता है.

कलश यात्रा से होगा शुभारंभ

मेले की शुरुआत आज गुरुवार सुबह महिलाओं द्वारा निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा से हुई. पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंदिर तक पहुंचेंगी.

मुख्य मेले में भंडारा और धमाल

मुख्य मेले के दिन मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन होगा. दोपहर बाद धमाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है.

हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा बनेगी मुख्य आकर्षण

इस बार मेले का सबसे विशेष आकर्षण हेलीकॉप्टर से होने वाली पुष्पवर्षा होगी. आयोजकों का दावा है कि यह दृश्य मेले को और भी भव्य बना देती है.

व्यवस्थाएं रहती है चाक-चौबंद

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मिलकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं. छापाला भैरूजी का यह मेला अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण एकता, लोक आस्था और परंपरा की मिसाल बनता जा रहा है.

