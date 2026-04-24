/22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल

Rajasthan Crime: राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही बड़ी लापरवाही पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. स्वास्थ्य विभाग ने उन 697 ‘घोस्ट डॉक्टरों’ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कागजों में तो तैनात हैं, लेकिन लंबे समय से अस्पतालों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. अब सरकार इन सभी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें सेवा समाप्ति तक शामिल है.



CMHO को 5 दिन का अल्टीमेटम

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को 5 दिनों के भीतर ऐसे सभी गायब डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजना होगा. यह कार्रवाई CCA नियमों के तहत की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत रहे. विभाग का उद्देश्य है कि लंबे समय से चली आ रही इस लापरवाही को पूरी तरह खत्म किया जाए.



सालों से ड्यूटी से नदारद डॉक्टर

जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टर 10-15 साल ही नहीं, बल्कि 20-22 साल तक ड्यूटी से गायब हैं. उदाहरण के तौर पर, उदयपुर में एक बाल रोग विशेषज्ञ वर्ष 2004 से और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ 2013 से अनुपस्थित हैं. वहीं अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक सर्जन 2007 से ड्यूटी पर नहीं लौटा. अजमेर जिला 41 गायब डॉक्टरों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि जयपुर में भी 29 डॉक्टर वर्षों से गैरहाजिर हैं. यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर करती है.



जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के अनुसार, विभागीय जांच में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई है. सभी CMHO को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन डॉक्टरों की पूरी जानकारी जुटाकर 5 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण हैं. यदि लापरवाही या अनुशासनहीनता पाई जाती है, तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



मरीजों पर असर और भर्ती प्रक्रिया बाधित

इन ‘घोस्ट डॉक्टरों’ की वजह से सबसे बड़ा नुकसान मरीजों को उठाना पड़ा है. स्त्री रोग, सर्जरी और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञों की भारी कमी हो गई है. इसके अलावा, कागजों में पद भरे होने के कारण सरकार नई भर्तियां भी नहीं कर पा रही थी. कई डॉक्टर पीजी करने के बाद विदेश चले गए या निजी प्रैक्टिस में लग गए, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बना रहा.



सेवा समाप्ति के साथ होगी रिकवरी

सरकार अब सिर्फ नौकरी समाप्त करने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक वसूली भी करेगी. जिन डॉक्टरों ने सरकारी कोटे से पीजी की पढ़ाई की और बांड की शर्तों का पालन नहीं किया, उनसे करोड़ों रुपये की राशि वसूल की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई के जरिए न केवल सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नए डॉक्टरों की भर्ती के रास्ते भी खोले जाएंगे.

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