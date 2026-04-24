Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल

22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल

697 doctors Missing for Years: राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए 697 ‘घोस्ट डॉक्टरों’ के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है, जो वर्षों से बिना सूचना ड्यूटी से गायब हैं. सभी जिलों के CMHO को 5 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर इन डॉक्टरों की सेवा समाप्त की जा सकती है.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Apr 24, 2026, 01:57 PM|Updated: Apr 24, 2026, 01:57 PM
22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल
Image Credit:

Rajasthan Crime: राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही बड़ी लापरवाही पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. स्वास्थ्य विभाग ने उन 697 ‘घोस्ट डॉक्टरों’ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कागजों में तो तैनात हैं, लेकिन लंबे समय से अस्पतालों में ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. अब सरकार इन सभी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें सेवा समाप्ति तक शामिल है.


CMHO को 5 दिन का अल्टीमेटम
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को 5 दिनों के भीतर ऐसे सभी गायब डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजना होगा. यह कार्रवाई CCA नियमों के तहत की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत रहे. विभाग का उद्देश्य है कि लंबे समय से चली आ रही इस लापरवाही को पूरी तरह खत्म किया जाए.


सालों से ड्यूटी से नदारद डॉक्टर
जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टर 10-15 साल ही नहीं, बल्कि 20-22 साल तक ड्यूटी से गायब हैं. उदाहरण के तौर पर, उदयपुर में एक बाल रोग विशेषज्ञ वर्ष 2004 से और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ 2013 से अनुपस्थित हैं. वहीं अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक सर्जन 2007 से ड्यूटी पर नहीं लौटा. अजमेर जिला 41 गायब डॉक्टरों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि जयपुर में भी 29 डॉक्टर वर्षों से गैरहाजिर हैं. यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर करती है.


जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के अनुसार, विभागीय जांच में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई है. सभी CMHO को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन डॉक्टरों की पूरी जानकारी जुटाकर 5 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण हैं. यदि लापरवाही या अनुशासनहीनता पाई जाती है, तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


मरीजों पर असर और भर्ती प्रक्रिया बाधित
इन ‘घोस्ट डॉक्टरों’ की वजह से सबसे बड़ा नुकसान मरीजों को उठाना पड़ा है. स्त्री रोग, सर्जरी और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञों की भारी कमी हो गई है. इसके अलावा, कागजों में पद भरे होने के कारण सरकार नई भर्तियां भी नहीं कर पा रही थी. कई डॉक्टर पीजी करने के बाद विदेश चले गए या निजी प्रैक्टिस में लग गए, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बना रहा.


सेवा समाप्ति के साथ होगी रिकवरी
सरकार अब सिर्फ नौकरी समाप्त करने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक वसूली भी करेगी. जिन डॉक्टरों ने सरकारी कोटे से पीजी की पढ़ाई की और बांड की शर्तों का पालन नहीं किया, उनसे करोड़ों रुपये की राशि वसूल की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस कार्रवाई के जरिए न केवल सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नए डॉक्टरों की भर्ती के रास्ते भी खोले जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंPratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में गर्मी को ठिकाने लगाने आ रही है बारिश, आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में महा गिरावट, इन शहरों में सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

Tags:
rajasthan crime news

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ASI की सतर्कता से मां-बच्चे की बची जान

Rajasthan News: जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ASI की सतर्कता से मां-बच्चे की बची जान

jaipur news
2

अगर एक बार सही से जांच हो गई तो... "मेरा पूरा विभाग खाली हो जाएगा" मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने खोल दी डिपार्टमेंट की पोल

rajasthan news
3

22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल

rajasthan crime news
4

बीकाजी CMD शिवरतन अग्रवाल को अंतिम विदाई, चार्टर प्लेन से लाई गई पार्थिव देह, 5 क्विंटल चंदन की चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

rajasthan news
5

क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं ? तपती धूप में IPL टिकट लाइन में लगी मां का छलका दर्द

rajasthan news