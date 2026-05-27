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राजस्थान में 7 हजार 313 पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर जाएंगे ? कब और क्यों पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan Petrol Pump Strike: डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून से पहले सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की, तो प्रदेशभर के 7 हजार 313 पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे.

Edited byPragati PantReported byDeepak Goyal
Published: May 27, 2026, 04:37 PM|Updated: May 27, 2026, 05:21 PM
राजस्थान में 7 हजार 313 पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर जाएंगे ? कब और क्यों पढ़ें पूरी खबर
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, सप्लाई संकट और तेल कंपनियों की सख्ती के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून से पहले सरकार ने उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की, तो प्रदेशभर के 7 हजार 313 पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे.

डीलर्स ने सबसे बड़ी मांग पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की रखी है. उनका कहना है कि राजस्थान में वैट अधिक होने से यहां ईंधन पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा बिक रहा है. एसोसिएशन ने पंजाब के बराबर वैट दर लागू करने और कम से कम 5 प्रतिशत वैट घटाने की मांग की है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को भेजे ज्ञापन में कहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि तेल दो तो नोटिस मिलता है, नहीं दो तो जनता से झगड़ा होता है.

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डीलर्स का आरोप है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मौखिक आदेश, व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल निर्देशों के जरिए पेट्रोल-डीजल बिक्री की सीमा तय कर दी है. आईओसीएल की ओर से एक ग्राहक को 50 हजार रुपए तक डीजल और 5 हजार रुपए तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है, जबकि बीपीसीएल और एचपीसीएल ने भी पेट्रोल और डीजल की मात्रा सीमित कर रखी है. अगर कोई डीलर तय सीमा से अधिक ईंधन देता है तो उसके खिलाफ बिक्री बंद करने और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई की जा रही है.

तेल कंपनियों ने पंप संचालकों को ये तक कह रखा है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी आए तो यह कहना है कि सप्लाई पर कोई सीमा लागू नहीं है. इसी विरोधाभास के कारण पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी मच रही है और जनता में भ्रम फैल रहा है. कई पेट्रोल पंप रोजाना ड्राई हो रहे हैं. इसके बावजूद सरकार की ओर से न कोई समीक्षा बैठक हो रही है और न ही तेल कंपनियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. पेट्रोल पंप संचालकों ने विधिक माप विज्ञान विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि विभाग डीलर्स की छवि खराब करने के लिए खबरें प्रकाशित करवा रहा है और मामूली तकनीकी त्रुटियों को शॉर्ट डिलीवरी बताकर करोड़ों की अवैध कमाई जैसा प्रचार किया जा रहा है.

डीलर्स ने सवाल उठाया कि जब मशीनों का रखरखाव, फिटिंग और तकनीकी नियंत्रण तेल कंपनियों के हाथ में है, तो पूरी जिम्मेदारी केवल डीलर्स पर क्यों डाली जा रही है. फ्लोमीटर लगाने की मांग वर्षों से लंबित है. एसोसिएशन ने कहा कि किसानों को ड्रम में डीजल देने पर रोक लगा दी गई है, जबकि बारिश और बुवाई का सीजन आने वाला है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में डीजल संकट गहरा सकता है. डीलर्स ने आरोप लगाया कि मौजूदा संकट के बावजूद तेल कंपनियां महंगे ब्रांडेड पेट्रोल-डीजल की बिक्री का दबाव बना रही हैं, जबकि ग्राहक सामान्य ईंधन ही खरीदना चाहते हैं. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पीएम और सरकारी आयोजनों के दौरान उधार में दी गई ईंधन आपूर्ति का लाखों रुपए भुगतान अब तक अटका हुआ है. इससे पेट्रोल पंप संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.

एसोसिएशन का कहना है की अवैध बायोडीजल और बेस ऑयल कारोबार की शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. सीएनजी कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. डीलर्स का कहना है कि सीकर और चूरू जैसे जिलों में सीएनजी के दामों में 17 रुपए तक का अंतर है, जिससे उपभोक्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं. एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो 1 जून से प्रदेशभर के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे.


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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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