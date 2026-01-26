Republic Day 2026: राजस्थान में गणतंत्र दिवस की धूम, CM भजनलाल शर्मा समेत बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं!

77th Republic Day Celebration in Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- 'समस्त प्रदेशवासियों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हमारा गणतंत्र भारतीय संविधान में हमारे अटूट विश्वास और महान लोकतांत्रिक मूल्यों का दर्पण है. आइए, आज के इस गौरवशाली दिन पर हम सब मिलकर अपने संविधान के मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने और राष्ट्र की उन्नति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प लें. जय हिन्द!'

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा- 'समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.'

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ. न्याय, स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव है. यह धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा से परे हर भारतीय का सुरक्षा कवच है. हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और देश की एकता-अखंडता की रक्षा में योगदान देने वाले सभी वीर सपूतों का इस अवसर पर कोटि-कोटि नमन करता हूँ. आइए, हम सब मिलकर एक सशक्त, समरस और प्रगतिशील भारत के निर्माण का संकल्प लें. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान.'

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने लिखा- 'समस्‍त देश एवं प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. गणतंत्र दिवस हमारे संवैधानिक आदर्शों में विश्वास, सामाजिक समता के संकल्प और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव है. इस पावन अवसर पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों तथा सशक्त गणतंत्र की आधारशिला रखने वाले संविधान निर्माताओं को मैं सादर नमन करता हूँ. आइए, इस गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण हेतु अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें.'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा- 'समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं आत्मीय शुभकामनाएं. आज का दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है. हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के हक और हुकूक की ढाल है. आइए, आज हम संविधान की मूल भावना की रक्षा करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और आपसी सद्भाव व भाईचारे को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें. हमारा साझा संकल्प ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान बनेगा. जय हिंद!'

