Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान बनेगा एनर्जी सुपरपावर! CII समिट में सामने आया बड़ा रोडमैप

राजस्थान बनेगा एनर्जी सुपरपावर! CII समिट में सामने आया बड़ा रोडमैप

जयपुर में आयोजित सीआईआई राजस्थान एनर्जी समिट 2026 के 7वें संस्करण में देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य पर मंथन किया. 'एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन' थीम पर आयोजित इस समिट में रिन्यूएबल एनर्जी, एआई आधारित ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और राजस्थान में ऊर्जा परिवर्तन को गति देने वाली नीतियों पर चर्चा हुई. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 03:17 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:17 PM
राजस्थान बनेगा एनर्जी सुपरपावर! CII समिट में सामने आया बड़ा रोडमैप
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) राजस्थान द्वारा 'राजस्थान एनर्जी समिट 2026' का 7वां संस्करण आयोजित किया गया. इस समिट की थीम 'एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन' रखी गई है. इस समिट का उद्देश्य भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को साकार करने और आर्थिक विकास को गति देना है.

समिट में प्रमुख नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और संस्थागत शामिल हुए. एनर्जी क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य रणनीतियों, पॉलिसी फ्रेमवर्क और क्रांतिकारी इनोवेशन पर अलग-अलग सत्र में वक्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही.

Add Zee News as a Preferred Source

समिट उद्घाटन सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बताया कि एनर्जी समिट में देश-विदेश के एक्सपर्ट शामिल हुए है. मुख्यमंत्री एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी गंभीर है, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर योजना और पीएम एनर्जी कोरिडोर पर प्रभावी फोकस है. उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त समिट के दौरान तीन टेक्निकल सत्र भी आयोजित किए गए.

पहला सत्र-'इन्श्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर विकसित भारत: हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी' जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करने पर फोकस किया.

दूसरा सत्र- 'बिल्डिंग रोबस्ट एनर्जी सप्लाई सिस्टम्स- रोल ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज' विषय पर होगा, जो मज़बूत एनर्जी सिस्टम बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की भूमिका पर केंद्रित रहेगा.

तीसरा सत्र- 'पॉवरिंग एफिशिएंसी: पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड एनर्जी कन्जर्वेशन फॉर राजस्थान एनर्जी ट्रांजिशन' विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के एनर्जी ट्रांज़िशन को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी उपायों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनर्जी कंजर्वेशन की कोशिशों पर चर्चा की गई.

समिट के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, ब्रिटिश हाई कमिशन डिप्टी हाई कमिश्नर स्टीव हिकलिंग और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेयरमैन और एमडी, डॉ. रोहित गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया.

इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमुख वक्ताओं में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक रंजन, मैनेजिंग डायरेक्टर जीई पावर इंडिया लिमिटेड और बिज़नेस लीडर-स्टीम पावर सर्विसेज़ भारत जीई वर्नोवा पुनीत भटला, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के सीआईआई राजस्थान वाइस चेयरमैन और ग्रुप सीईओ सुकेत सिंघल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीनियर डायरेक्टर और राज.हेड नितिन गुप्ता और न्यूरोइक्विलिब्रियम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स लिमिटेड चेयरमैन, सीआईआई राजस्थान और एमडी रजनीश भंडारी, रेसोनिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निनाद भानुदास पिटाले, क्यूब ग्रिड लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण शर्मा और आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड की बिजनेस डेवलपमेंट (C&I) हेड सुष्मिता आर.अजवानी शामिल हुए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: राजस्थान में मानसून का तांडव, ब्यावर में 9 इंच बारिश, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मंत्री अविनाश गहलोत ने OBC आरक्षण पर किया बड़ा ऐलान, 2026 में होंगे निकाय चुनाव

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

राजस्थान में मानसून का पलटवार! कहीं झमाझम बारिश से राहत, तो कहीं पानी-पानी हुए शहर

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

बारिश भी नहीं रोक सकी फर्ज, जान जोखिम में डाल पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

करौली में रफ्तार का कहर! NH-23 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

छात्रों का साथ हमेशा देंगे, मांग वाजिब लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं- रविंद्र सिंह भाटी

जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: समाज सेवा से लेकर शिक्षा और पुलिसिंग तक, जालौर के इन नामों ने बनाई अलग पहचान, हुआ सम्मान
Jalore news
2
Jaipur News
3
Jaipur News
4
Naresh Meena
5
Pratapgarh news