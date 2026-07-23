/राजस्थान बनेगा एनर्जी सुपरपावर! CII समिट में सामने आया बड़ा रोडमैप

Rajasthan News: कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) राजस्थान द्वारा 'राजस्थान एनर्जी समिट 2026' का 7वां संस्करण आयोजित किया गया. इस समिट की थीम 'एक्सीलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन' रखी गई है. इस समिट का उद्देश्य भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को साकार करने और आर्थिक विकास को गति देना है.

समिट में प्रमुख नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और संस्थागत शामिल हुए. एनर्जी क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली बड़े पैमाने पर लागू होने योग्य रणनीतियों, पॉलिसी फ्रेमवर्क और क्रांतिकारी इनोवेशन पर अलग-अलग सत्र में वक्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही.

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समिट उद्घाटन सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बताया कि एनर्जी समिट में देश-विदेश के एक्सपर्ट शामिल हुए है. मुख्यमंत्री एनर्जी सेक्टर को लेकर काफी गंभीर है, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर योजना और पीएम एनर्जी कोरिडोर पर प्रभावी फोकस है. उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त समिट के दौरान तीन टेक्निकल सत्र भी आयोजित किए गए.

पहला सत्र-'इन्श्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर विकसित भारत: हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी' जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करने पर फोकस किया.

दूसरा सत्र- 'बिल्डिंग रोबस्ट एनर्जी सप्लाई सिस्टम्स- रोल ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज' विषय पर होगा, जो मज़बूत एनर्जी सिस्टम बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की भूमिका पर केंद्रित रहेगा.

तीसरा सत्र- 'पॉवरिंग एफिशिएंसी: पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड एनर्जी कन्जर्वेशन फॉर राजस्थान एनर्जी ट्रांजिशन' विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के एनर्जी ट्रांज़िशन को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी उपायों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनर्जी कंजर्वेशन की कोशिशों पर चर्चा की गई.

समिट के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, ब्रिटिश हाई कमिशन डिप्टी हाई कमिश्नर स्टीव हिकलिंग और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेयरमैन और एमडी, डॉ. रोहित गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया.

इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमुख वक्ताओं में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक रंजन, मैनेजिंग डायरेक्टर जीई पावर इंडिया लिमिटेड और बिज़नेस लीडर-स्टीम पावर सर्विसेज़ भारत जीई वर्नोवा पुनीत भटला, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के सीआईआई राजस्थान वाइस चेयरमैन और ग्रुप सीईओ सुकेत सिंघल, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीनियर डायरेक्टर और राज.हेड नितिन गुप्ता और न्यूरोइक्विलिब्रियम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स लिमिटेड चेयरमैन, सीआईआई राजस्थान और एमडी रजनीश भंडारी, रेसोनिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निनाद भानुदास पिटाले, क्यूब ग्रिड लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण शर्मा और आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड की बिजनेस डेवलपमेंट (C&I) हेड सुष्मिता आर.अजवानी शामिल हुए.