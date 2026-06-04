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जयपुर में 82 साल की महिला की दर्दनाक मौत, 14वीं मंजिल से गिरी नीचे

Jaipur News: जयपुर में 82 साल की महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से बुजुर्ग महिला ने कूद अपनी जान दे दी.

Edited byAman SinghReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 04, 2026, 04:00 PM|Updated: Jun 04, 2026, 04:00 PM
जयपुर में 82 साल की महिला की दर्दनाक मौत, 14वीं मंजिल से गिरी नीचे
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में 82 साल की महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से बुजुर्ग महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी. फैमिली मेंबर किसी काम से बाहर जाने के चलते उन्हें फ्लैट के अंदर लॉक कर गए थे. हरमाड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है.

SHO (हरमाड़ा) उदय सिंह यादव ने बताया कि हरमाड़ा के सनसिटी में जयविलास अपार्टमेंट निवासी लक्ष्मी जैन (82) पत्नी रामचन्द जैन ने सुसाइड किया है. वह अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में अपने दामाद-बेटी के साथ रहती थी. बुधवार को किसी काम से दामाद-बेटी को अजमेर जाना पड़ा.

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बुजुर्ग लक्ष्मी जैन के बीमार रहने और आंखों से कम दिखने के कारण वह फ्लैट के अंदर लॉक कर चले गए. सुबह करीब 5 बजे लक्ष्मी जैन ने फ्लैट की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों को वह जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी मिली. हरमाड़ा थाना पुलिस ने गंभीर हालत में उन्हें कांवटिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है. SHO उदय सिंह यादव का कहना है कि पुलिस की ओर से मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिस फ्लैट में वह रहती थी, वह बाहर से लॉक मिला है. परिवारजनों ने लक्ष्मी जैन के पिछले काफी समय से बिमारी से परेशान होना बताया है. पुलिस प्रथमदृष्टया जांच में लक्ष्मी जैन के बालकनी से नीचे छलांग लगाकर सुसाइड करना सामने आया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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