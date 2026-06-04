/जयपुर में 82 साल की महिला की दर्दनाक मौत, 14वीं मंजिल से गिरी नीचे

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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में 82 साल की महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से बुजुर्ग महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी. फैमिली मेंबर किसी काम से बाहर जाने के चलते उन्हें फ्लैट के अंदर लॉक कर गए थे. हरमाड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है.
SHO (हरमाड़ा) उदय सिंह यादव ने बताया कि हरमाड़ा के सनसिटी में जयविलास अपार्टमेंट निवासी लक्ष्मी जैन (82) पत्नी रामचन्द जैन ने सुसाइड किया है. वह अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में अपने दामाद-बेटी के साथ रहती थी. बुधवार को किसी काम से दामाद-बेटी को अजमेर जाना पड़ा.
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बुजुर्ग लक्ष्मी जैन के बीमार रहने और आंखों से कम दिखने के कारण वह फ्लैट के अंदर लॉक कर चले गए. सुबह करीब 5 बजे लक्ष्मी जैन ने फ्लैट की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों को वह जमीन पर बेसुध हालत में पड़ी मिली. हरमाड़ा थाना पुलिस ने गंभीर हालत में उन्हें कांवटिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है. SHO उदय सिंह यादव का कहना है कि पुलिस की ओर से मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिस फ्लैट में वह रहती थी, वह बाहर से लॉक मिला है. परिवारजनों ने लक्ष्मी जैन के पिछले काफी समय से बिमारी से परेशान होना बताया है. पुलिस प्रथमदृष्टया जांच में लक्ष्मी जैन के बालकनी से नीचे छलांग लगाकर सुसाइड करना सामने आया है.
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