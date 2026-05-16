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JJM घोटाले वाले दफ्तर में ईमानदारी की प्याऊ, 90 साल की रेशमा देवी 20 साल से पिला रही फ्री पानी

Jaipur news :  रेशमा देवी 90 साल से  JJM घोटाले वाले दफ्तर में ही नि:स्वार्थ सेवा दे रही है, कई लोग उन्हें पैसे देने की कोशिश करते भी है, लेकिन वो मुस्कुराकर मना कर देती हैं.

Edited byPragati PantReported byAshish chauhan
Published: May 16, 2026, 01:56 PM|Updated: May 16, 2026, 01:58 PM
JJM घोटाले वाले दफ्तर में ईमानदारी की प्याऊ, 90 साल की रेशमा देवी 20 साल से पिला रही फ्री पानी
Image Credit: AI

Jaipur news : राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है और मरुधरा के कई हिस्सों में पारा 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. इस भीषण गर्मी में आम इंसान पसीने से तर-बतर होकर छांव और गला तर करने के लिये पानी की तलाश करते दिखते हैं. ऐसे में इंसानियत और नि:स्वार्थ सेवा की मिसाल रेशमा देवी 90 साल से इसी सेवा में जुटी है. वो भी JJM घोटाले वाले दफ्तर में ही.

इस कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू ये जगह ही है, जहां रेशमा देवी ये सेवा दे रही हैं. ये कोई आम चौराहा या मंदिर का कोना नहीं है, बल्कि जयपुर का जलदाय विभाग (PHED) का मुख्यालय है, जो पिछले कुछ समय से JJM यानि की 'जल जीवन मिशन' में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटालों को लेकर सुर्खियों में है.

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रेशमा देवी बिना एक भी पैसा लिए हर आने-जाने वाले राहगीर, परिवादी और कर्मचारियों की प्यास बुझा रही हैं. एक तरफ पानी को तिजोरी भरने का जरिया बना दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ रेशमा देवी सिर्फ पुण्य और सेवा में लगी रही.

90 साल की उम्र में जब लोग दूसरों के सहारे के मोहताज होते हैं. वहीं रेशमा देवी का हौसला देखने लायक है. सुबह की पहली किरण के साथ ही रेशवा देवी का सेवा का ये सिलसिला शुरू हो जाता है. मिट्टी के घड़ों को साफ करना, उनमें ठंडा पानी भरना और हर आने-जाने वाले को आदर से पूरे सम्मान के साथ पानी पिलाना उनका रोज का काम है. इस काम के बदले रेशमा देवी किसी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेती है. कई लोग उन्हें पैसे देने की कोशिश करते भी है, लेकिन वो मुस्कुराकर मना कर देती हैं.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 साल से ज्यादा का मीडिया अनुभव है. उन्होंने टीवी से शुरुआत करके डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वे नई तकनीक को जल्दी सीखती हैं और बदलते ट्रेंड के साथ खुद को आसानी से ढाल लेती हैं. खबरों के नए एंगल खोजकर उन्हें आसान और असरदार तरीके से पेश करना उनकी खासियत है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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