वाहनों की खरीद पर बप्पा का आशीर्वाद! जयपुर में 918 गाड़ियों की बिक्री

Rajasthan News: गणेश चतुर्थी के मौके पर राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद हुई है. परिवहन विभाग से प्राप्त डेटा के मुताबिक इस बार दुपहिया और कारों की बिक्री लगभग समकक्ष रही है. सबसे अधिक बिक्री दुपहिया वाहनों की रही है. बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के साथ-साथ इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी अच्छी रही है.

गणेश चतुर्थी के मौके पर वाहन खरीददारी का शुभ मुहूर्त रहा है. इस दौरान जयपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने वाहन खरीदे. हालांकि वाहनों का मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में पूजन नहीं हो सका, लेकिन खरीदारों ने अन्य मंदिरों में वाहनों की पूजा करवाई. वहीं आंकड़ों में किसानों की ट्रैक्टर खरीद की संख्या भी अधिक रही है. जयपुर में 1 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, 3 अर्थ मुविंग इक्विपमेंट, 2 मैक्सी कैब की भी बिक्री हुई है.

गणेश चतुर्थी पर 918 वाहनों की बिक्री

जयपुर में कुल 452 दुपहिया की बिक्री हुई. इनमें 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर-मोटरसाइकिल की बिक्री हुई. 396 कारों की बिक्री गणेश चतुर्थी पर हुई. इनमें 61 सीएनजी और 53 ईवी की बिक्री हुई. किसानों द्वारा 14 ट्रैक्टर की भी खरीद की गई. 50 टैक्सी गाड़ियों का भी पंजीयन हुआ.

