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जयपुर के बस्सी में अवैध खनन पर खान विभाग का शिकंजा, 98 मामले दर्ज, 83 वाहन जब्त

Jaipur News: जयपुर के बस्सी क्षेत्र में खान विभाग ने पुलिस और परिवहन विभाग के साथ मिलकर पिछले एक महीने से चलाए गए विशेष अभियान में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने का दावा किया है. अभियान के दौरान 98 मामले दर्ज कर 2.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. 10 FIR दर्ज हुईं और ट्रैक्टर-डंपर सहित 83 वाहन जब्त किए गए.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jul 14, 2026, 04:44 PM|Updated: Jul 14, 2026, 04:44 PM
जयपुर के बस्सी में अवैध खनन पर खान विभाग का शिकंजा, 98 मामले दर्ज, 83 वाहन जब्त
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: खान विभाग की जयपुर टीम द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सख्ती की जा रही है. दरअसल जयपुर के आस-पास के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से अवैध खनन होता रहा है. इसे रोकने के लिए खान विभाग के साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सक्रिय रहती हैं, लेकिन इस वर्ष खान विभाग ने पुलिस और परिवहन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की है. पिछले एक महीने से जारी अभियान के चलते अब बस्सी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने में पूर्ण सफलता मिली है.

खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी द्वारा अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत और अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर विजिलेंस प्रताप मीणा के मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में बस्सी तहसील के ग्राम हरड़ी, हरध्यानपुरा, घाटा, कुठाडा सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है. 13 जून से शुरू हुए अभियान के एक माह में लगातार निगरानी और गश्त से अवैध खनन को रोकने में सफलता मिली है. खनि अभियंता श्याम कापड़ी ने बताया कि अभियान में नियमित गश्त, संयुक्त कार्रवाई से अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकी है.

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अवैध खनन को लेकर क्या हुई कार्रवाई

जयपुर ME ने 98 प्रकरण दर्ज किर 2.67 करोड़ जुर्माना वसूला, 10 FIR दर्ज की, ट्रैक्टर, डम्फर सहित 83 वाहन जब्त किए. पुलिस ने 99 मामले दर्ज किए, 40 FIR दर्ज की गई. कमिश्नरेट पुलिस ने 11 वाहन, ग्रामीण पुलिस ने 91 वाहन जब्त किए. परिवहन विभाग ने अवैध खनन परिवहन के 234 मामले दर्ज किए. 1.31 करोड़ जुर्माना वसूला, कुल 25 वाहन जब्त किए. वन विभाग की टीम ने 1 मामला दर्ज किया, 26500 रुपए जुर्माना वसूला. जेडीए ने अपनी जमीन पर हो रहे अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की.

वैध खनन बढ़ाने पर जोर

खान विभाग की टीमों की सतर्कता से वर्तमान में बस्सी क्षेत्र में अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो चुका है. अभियान में खान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरंतर सतर्कता और समन्वित कार्रवाई की जा रही है. वहीं खान विभाग ने अब अवैध खनन से प्रभावित क्षेत्रों में खनन को वैध करने का प्रयास तेज कर दिया है. ऐसे क्षेत्रों में खनन प्लॉट्स चिन्हित करते हुए उनकी नीलामी कर वैध रूप से खनन करने पर जोर दिया जा रहा है.

अवैध खनन क्षेत्रों में प्लॉट नीलामी की स्थिति

दांतली-सिरोली में 39 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 12 प्लॉट नीलाम हुए. आमेर के खोरा श्यामदास में 3 हेक्टेयर का 1 प्लॉट नीलाम हुआ. आसलपुर में 6, कालवाड़ में 3 प्लॉट नीलाम किए गए. हाथनोदा में 1, मंदरूपपुरा में 1, भांकरी में 1 प्लॉट नीलाम किए. आमेर के चिन्तानुकला में 3, सुन्दर का वास में 2 प्लॉट नीलाम हुए. किशनगढ़ रेनवाल के डूंगरी खुर्द में 4 प्लॉट, बिचून में 1 प्लॉट नीलाम हुए. दूदू के बिगोलाव में 1, बस्सी के हाथीपुरा में 7 प्लॉट की नीलामी बाकी है. बस्सी के पृथ्वीपुरा, मौजमाबाद के उगरियावास में 2-2 प्लॉट बाकी हैं. बासडा में 6, बस्सी के घाटा में 4, महेशवास में 17 प्लॉट और जोबनेर के डेहरा में 3 प्लॉट्स की नीलामी होना बाकी है. इस तरह 35 प्लॉट की नीलामी हुई, 42 प्लॉट की नीलामी अभी बाकी है.

सुप्रीम कोर्ट की रोक से अभी नीलामी नहीं

हालांकि, 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में नए खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगाए जाने के चलते ई-नीलामी प्रक्रिया रोकी गई है, लेकिन विभाग का प्रयास है कि इन क्षेत्रों में चल रहे अवैध खनन को पूरी तरह से रोकते हुए इसे विधिक दर्जा दिया जाए, जिससे कि राज्य सरकार को राजस्व मिल सके और अवैध खनन से होने वाली चोरी को रोका जा सके.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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