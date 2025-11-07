Zee Rajasthan
जयपुर के कोटपूतली में शाहजहांपुर NH-48 पर ट्रक में लगी भीषण आग, हाईवे पर लगा लंबा जाम

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के कोटपूतली के शाहजहांपुर बॉर्डर के नजदीक खेड़ा बॉर्डर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (NH-48) देर रात बड़ा हादसा हो गया. हरियाणा बॉर्डर के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 07, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 02:04 PM IST

जयपुर के कोटपूतली में शाहजहांपुर NH-48 पर ट्रक में लगी भीषण आग, हाईवे पर लगा लंबा जाम

Kotputli, Jaipur News: शाहजहांपुर बॉर्डर के नजदीक खेड़ा बॉर्डर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (NH-48) देर रात बड़ा हादसा हो गया. हरियाणा बॉर्डर के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

आग लगते ही ट्रक से तेज़ लपटें उठीं और देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जल उठा. हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम जैसी स्थिति बन गई.

मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे की दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर जान बचाई देखने वाले ने बताया कि ट्रक में भैंस और गाय की चूरी भरी हुई थी और अचानक ट्रक में आग लग गई आज की सूचना मिलते ही नीमराना ओर बावल हरियाणा की दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान रेवाड़ी बावल हरियाणा पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुँची और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु किया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने से पहले ट्रक से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही क्षणों में पूरे वाहन ने आग पकड़ ली. गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली.

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर नियंत्रण पा लिया है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग भड़की हो सकती है.

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर नियंत्रण पा लिया है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग भड़की हो सकती है.

