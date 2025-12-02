Zee Rajasthan
Aadhaar Online Services : आधार में नाम-मोबाइल-जन्मतिथि बदलना है? पहले पढ़ लें UIDAI के नए नियम, बच जाएगा समय

Aadhaar Online Services: 140 करोड़ से ज्यादा आधार धारकों के लिए बड़ी खबर! UIDAI जल्द नया आधिकारिक आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कई अपडेट और आसान हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 02, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 12:27 PM IST

Aadhaar Online Services : आधार में नाम-मोबाइल-जन्मतिथि बदलना है? पहले पढ़ लें UIDAI के नए नियम, बच जाएगा समय

Aadhaar Online Services: भारत के 140 करोड़ से ज्यादा आधार धारकों के लिए बड़ी खबर! UIDAI जल्द ही नया आधिकारिक आधार ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कई अपडेट घर बैठे मिनटों में हो जाएंगे. लेकिन अभी जान लीजिए कि वर्तमान नियमों के अनुसार आधार में कौन-सी डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं और किनके लिए आधार सेवा केंद्र जाना अनिवार्य है.

घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं ये काम (बिलहाल फ्री)

पता (Address) अपडेट → 14 जुलाई 2026 तक पूरी तरह मुफ्त

e-Aadhaar डाउनलोड करना

PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना (फीस लागू)

अप्वॉइंटमेंट बुक करना

अपडेट स्टेटस चेक करना

बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करना

वर्चुअल ID (VID) जेनरेट करना

बैंक लिंकिंग स्टेटस देखना

ये काम सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर ही होंगे

पहली बार आधार बनवाना
नाम (Name) बदलना या सुधारना
मोबाइल नंबर अपडेट करना
जन्म तिथि (Date of Birth) बदलना
बायोमेट्रिक (उंगलियां, आंखों का स्कैन, फोटो) अपडेट करना

पता ऑनलाइन अपडेट करने की आसान प्रक्रिया

myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं
आधार नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें
Document Update” → “Address Update” चुनें
नया पता भरें और वैध दस्तावेज (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि) अपलोड करें
सबमिट करें → 14 अंकों का URN नंबर नोट कर लें
30 दिनों में UIDAI वेरिफाई करके अपडेट कर देगा

फीस कितनी लगेगी?पता अपडेट → अभी और 14 जुलाई 2026 तक मुफ्त

नाम, जन्मतिथि, बायोमेट्रिक अपडेट → ₹75 से ₹125 तक शुल्क

नया ऐप आने के बाद ये सारी प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी. तब तक ऊपर दी गई लिस्ट फॉलो करें ताकि गलत जगह समय बर्बाद न हो. आधार से जुड़ी हर सर्विस के लिए हमेशा सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in ही इस्तेमाल करें.

