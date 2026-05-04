/Rajasthan Weather: सावधान! अगले 72 घंटे भारी, 7 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' के साथ तबाही मचाएगा अंधड़!

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर तेज हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है. 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 19 जिलों में आंधी-बारिश व 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.



हालिया घटनाएं

राजस्थान के कई जिलों में कल रात तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरे. दौसा के लालसोट, कोटपूतली-बहरोड़, मानपुर और मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में 20 मिनट से 1 घंटे तक ओले गिरे. अलवर के मालाखेड़ा और हनुमानगढ़ के रावतसर में भी ओले पड़े. जयपुर में हवामहल के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया. जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर भी पेड़ गिरने से 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा. रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव में आंधी से कई पेड़ उखड़ गए और झुग्गी-झोपड़ियां उड़ गईं.जैसलमेर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है.

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जानलेवा हादसे

आंधी-बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई. जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में हाईटेंशन तार गिरने से बाइक सवार युवक युनुस की करंट लगने से मौत हो गई. टोंक के ज्योतिपुरा में पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. अजमेर के लोहागल में मकान की दीवार ढहने से एक महिला की मौत हो गई.

तापमान में गिरावट

मौसम बदलने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत मिली है. जयपुर में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया. कई जिलों में पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया है.मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में और बारिश-आंधी की संभावना है. आमजन, किसान और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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