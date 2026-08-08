/राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

Rajasthan Panchayat election: राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है. इन चुनावों में मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा हो, लेकिन तीसरे मोर्चे के दल भी अपनी-अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में है. आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी, बीएसपी, एआईएमआईएम या भारत आदिवासी पार्टी सभी अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तीसरे मोर्चे के ये दल बीजेपी और कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे.



निकाय और पंचायतीराज

राजस्थान में निकाय और पंचायतीराज का चुनावी रण सजने से पहले ही सियासी दावों का दौर शुरू हो गया है. इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तय है, लेकिन इस बार तीसरे मोर्चे के दल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं. कोई अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो कोई अपने प्रभाव वाले इलाकों में बड़ी जीत का दावा कर रहा है. आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और भारत आदिवासी पार्टी जैसे दलों की नजर अब स्थानीय चुनावों पर है, लेकिन असली सवाल है- क्या ये दल सिर्फ वोट काटेंगे या फिर चुनावी मुकाबले का समीकरण भी बदलेंगे.



राजस्थान में तीसरे मोर्चे के दावेदार



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AAP, RLP, BSP, AIMIM, BAP, CPM, NC और अन्य दल शामिल है.

तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती

तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजस्थान में अब तक कोई ऐसा गैर-कांग्रेस, गैर-बीजेपी गठबंधन नहीं बन पाया, जो पूरे प्रदेश में एक साथ मजबूत राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर सके. अलग-अलग चुनावों में अलग-अलग दलों ने अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन चुनाव आते-आते ज्यादातर दल अपने-अपने संगठन और अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों तक सीमित नजर आए.

यही वजह है कि इस बार भी तीसरे मोर्चे के सामने सबसे बड़ा सवाल एकजुटता और प्रदेशव्यापी संगठन का है. AAP अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है. किसी गठबंधन से इनकार और अपने संगठन के दम पर निकाय-पंचायत चुनाव लड़ने का दावा कर रही है. ऐसे ही दूसरे दल भी अपनी-अपनी ढपली अपनी-अपनी राग बता रहे हैं.

स्थानीय चुनावों में भी मैदान में अकेले उतरेगी AAP

आम आदमी पार्टी का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बना इंडिया गठबंधन चुनावी परिस्थिति के लिहाज से था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा. अब राजस्थान के स्थानीय चुनावों में भी AAP अकेले मैदान में उतरने की बात कह रही है. यानी तीसरे मोर्चे के नाम पर कोई साझा रणनीति बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और यही बात तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है.

पिछले नगर निकाय चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें, तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है. वर्ष 2021 में 91 नगर निकायों के 3,060 वार्डों में चुनाव हुए. इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ी संख्या में वार्ड जीते. वहीं तीसरे मोर्चे के दलों की मौजूदगी कुछ सीटों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही.

2021 नगर निकाय चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं?

91 नगर निकाय, 3,060 वार्ड और 15,231 प्रत्याशी थे.

परिणाम

बीजेपी-1,149 वार्ड

कांग्रेस-1,194 वार्ड

RLP- 13 वार्ड

BSP-1 वार्ड

CPM-3 वार्ड

NCP-46 वार्ड

निर्दलीय-654 वार्ड



यहां समझें किस पार्टी की किस इलाके में अच्छा प्रभाव

राजस्थान में तीसरे मोर्चे की राजनीति को समझने के लिए इनके क्षेत्रीय प्रभाव को समझना भी जरूरी है. बीएसपी का प्रभाव अलवर, धौलपुर और करौली जैसे इलाकों में देखने को मिलता है. आरएलपी की राजनीति मुख्य तौर पर नागौर, जोधपुर और मारवाड़ के कुछ हिस्सों में प्रभावी रही है. माकपा का प्रभाव श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ इलाकों में दिखाई देता है.

वहीं भारत आदिवासी पार्टी का मजबूत आधार दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर बेल्ट में माना जाता है. आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है. यानी तीसरे मोर्चे की पार्टियों के पास अपने-अपने इलाके हैं, अपना-अपना वोट बैंक है, लेकिन पूरे राजस्थान में एक समान पकड़ नहीं है.

यही कारण है कि चुनावी विश्लेषक तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसके बिखरे हुए जनाधार को मानते हैं. अगर अलग-अलग पार्टियां अलग-अलग इलाकों में चुनाव लड़ती हैं, तो ये दल कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर जरूर कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को पूरे प्रदेश में चुनौती देने के लिए उन्हें संगठन, संसाधन, उम्मीदवार और बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क की जरूरत होगी. राजस्थान में तीसरे मोर्चे की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन चुनाव के समय दल अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सिमट जाते हैं. यही वजह है कि कोई भी तीसरा मोर्चा प्रदेशव्यापी विकल्प के तौर पर मजबूत नहीं हो पाया.

हालांकि, तीसरे मोर्चे को पूरी तरह खारिज करना भी आसान नहीं होगा. स्थानीय चुनावों में समीकरण विधानसभा या लोकसभा चुनावों से अलग होते हैं. यहां उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व बड़ी भूमिका निभाते हैं. कई बार एक छोटी पार्टी भी किसी खास वार्ड, पंचायत समिति या स्थानीय निकाय में मजबूत उम्मीदवार उतारकर बड़ा उलटफेर कर सकती है और अगर बीजेपी-कांग्रेस के बीच मुकाबला करीबी हुआ, तो तीसरे मोर्चे का कुछ प्रतिशत वोट भी नतीजों पर असर डाल सकता है.

दो तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है तीसरे मोर्चे की भूमिका

इन चुनावों में तीसरे मोर्चे की भूमिका दो तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है. पहली अगर कोई पार्टी अपने मजबूत क्षेत्र में बड़ी संख्या में सीटें जीतती है, तो वह स्थानीय राजनीति में किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है. दूसरी, अगर तीसरे मोर्चे के दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो उनका वोट बीजेपी या कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर सीटों में तब्दील न होकर मुकाबले के समीकरण को प्रभावित कर सकता है. यानी तीसरे मोर्चे के लिए सवाल सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि किसे हराने और किसका वोट काटने का भी होगा.

इस बार क्या बदलेगा

तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ, तो त्रिकोणीय मुकाबले बढ़ेंगे. स्थानीय सीटों पर उलटफेर संभव है, निर्दलीयों के साथ नए समीकरण, बीजेपी-कांग्रेस के वोट बैंक पर असर और कई जगह किंगमेकर की भूमिका रहेगी. हालांकि, इस बार परिस्थितियां कुछ अलग भी हो सकती हैं. स्थानीय चुनावों में सत्ता विरोधी माहौल, स्थानीय नाराजगी, उम्मीदवार चयन और क्षेत्रीय मुद्दे तीसरे मोर्चे के दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं. अगर कोई पार्टी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवारों के साथ उतरती है, तो वह नतीजों में अपनी संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन अगर लक्ष्य बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेशव्यापी चुनौती देने का है, तो सिर्फ कुछ इलाकों में प्रभाव काफी नहीं होगा. इसके लिए तीसरे मोर्चे को राजस्थान के हर संभाग, हर जिले और हर बूथ तक संगठन खड़ा करना होगा.

