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जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को ACB ने किया गिरफ्तार

IAS  Subodh Agarwal arrested: राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में ACB की SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 10, 2026, 09:51 AM IST | Updated:Apr 10, 2026, 09:51 AM IST

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जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल को ACB ने किया गिरफ्तार

Jal Jeevan Mission scam: राजस्थान ए.सी.बी द्वारा गठित एसआईटी द्वारा गुरुवार को जल जीवन मिशन में हुए हजारो करोडों के भ्रष्टाचार मामले में सुबोध अग्रवाल (सेवानिवृत्त आईएएस) को गिरफ्तार कर लिया गया है.जल जीवन मिशन मे हुए बड़े भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ब्यूरो में दर्ज केस में आरोपी सुबोध अग्रवाल रिटायर्ड IAS को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें जांच जारी है.

अभी तक की जांच में फर्म मैसर्स गणपति ट्यूबवैल कम्पनी प्रोपराईटर महेश मित्तल व फर्म मैसर्स श्याम ट्यूबैवल कम्पनी प्रोपराईटर पदमचन्द जैन द्वारा इरकॉन इन्टरनेशनल लि० के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर PHED विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर राजस्थान राज्य में उपरोक्त दोनों फर्मों के नाम जारी विभिन्न टेण्डरों में इरकॉन इन्टरनेशनल लि. के फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लगाकर करीब 960 करोड रूपये के टेण्डर हासिल कर करोडो रूपयों का भ्रष्टाचार किया जिसमें रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल तत्कालीन ACS पीएचईडी और अन्य द्वारा मेजर प्रोजेक्टस (50 करोड रूपये से उपर) के टेंडर्स में साइट विजिट प्रमाण-पत्र की बाध्यता को नियमो के विरूद्ध टेंडर्स में शामिल कर बोली दाताओ की पहचान को उजागर कर टेण्डर पुलिंग कर 30 से 40 प्रतिशित तक उंचे टेण्डर प्रीमियम हुए, जिनका पीएचईडी के अधिकारियो द्वारा अप्रूवल कर बड़े स्तर पर पद का दुरूपयोग करना प्रमाणित हुआ है. इन टेंडर की कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ रूपये है.

इस केस में 10 आरोपी दिनेश गोयल हाल मुख्य अभियन्ता प्रशासन, के. डी. गुप्ता हाल मुख्य अभियन्ता ग्रामीण, सुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव आरडब्लयूएसएसएमची हाल अति. मुख्य अभियन्ता, जयपुर क्षेत्र-द्वितीय, सुशील शर्मा हाल वितीय सलाहकार अक्षय उर्जा, निरिल कुमार हाल मुख्य अभियन्ता चुरू,विशाल सक्सेना अधिशाषी अभियन्ता हाल निलम्बित, अरूण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हाल सेवानिवृत, डी. के. गौड तत्कालीन मुख्य अभियन्ता व तकनीकी सदस्य हाल सेवानिवृत, महेन्द्र प्रकाश सोनी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता हाल सेवानिवृत्त एवं मुकेश पाठक प्राईवेट व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था.

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केस में तीन फरार आरोपीगण मुकेश गोयल तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जितेन्द्र शर्मा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता और सजीव गुप्ता प्राईवेट व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारण्ट जारी किये है और तीनों आरोपीयों को अपराधी घोषित करवाये जाने और उनकी सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पांच अन्य आरोपीगण को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई है. अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से विस्तृत पूष्ठताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी हैं. प्रकरण में त्वरित प्रभावी अनुसंधान हेतु उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह एवं उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा के निर्देशन में गठित एसआईटी द्वारा प्रकरण में तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण किया गया.

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