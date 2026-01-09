ACB की FIR में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के पुत्र मधुर-त्रिभुवन शामिल,. 2000 करोड़ का मिड डे मील स्कैम उजागर

Rajasthan Mid-Day Meal Scam: राजस्थान में मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोपियों में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के दोनों बेटे मधुर यादव और त्रिभुवन यादव के नाम भी शामिल हैं.
Trending Photos
COVID-19 Mid-Day Meal Scam: राजस्थान में मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में कोविड-19 महामारी के दौरान करीब 2000 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है. जब स्कूल बंद थे, तब भी बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के नाम पर कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ) के माध्यम से दाल, तेल और मसाले के कॉम्बो पैक की आपूर्ति दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया.
ACB ने 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इनमें कॉनफैड के कई अधिकारी-कर्मचारी और निजी फर्मों के मालिक शामिल हैं. जांच में पता चला कि योजना से जुड़े अधिकारियों ने मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में नियमों को तोड़ा. योग्य फर्मों को बाहर कर चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाया गया. कई मामलों में बिना सामग्री खरीदे या सप्लाई किए ही फर्जी बिल बनाकर ऊंची दरों पर भुगतान हड़प लिया गया.
आरोपियों में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव और त्रिभुवन यादव के नाम भी शामिल हैं. अन्य आरोपियों में कॉनफैड के सहायक लेखाधिकारी संवतराम, मैनेजर राजेंद्र, लोकेश कुमार बपना, योगेंद्र शर्मा, प्रतिभा सैनी आदि के अलावा निजी फर्मों जैसे तिरुपति सप्लायर्स, जागृत एंटरप्राइजेस, एमटी एंटरप्राइजेस और साई ट्रेडिंग के मालिक हैं. यह घोटाला सुनियोजित साजिश का नतीजा बताया जा रहा है, जिसमें सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया.
ACB की टीम अब आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों और लेन-देन की गहन जांच कर रही है. जल्द ही गिरफ्तारियां होने की संभावना है. यह मामला बच्चों के पोषाहार पर डाका डालने जैसा है, जिससे समाज में रोष है. जांच आगे बढ़ने पर और खुलासे हो सकते हैं. राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!