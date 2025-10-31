Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान PHED में एसीबी की एंट्री, 20 टेंडरों में नियम बदलने के आरोप

Rajasthan News: PHED में एक बार फिर से ACB की एंट्री हो गई है. जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टेंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 31, 2025, 11:36 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 11:36 PM IST

Trending Photos

भीलवाड़ा में माता बनी कुमाता ! अपनी ही कोख से जन्मी औलाद को झाड़ियों में फेंका
6 Photos
bhilwala news

भीलवाड़ा में माता बनी कुमाता ! अपनी ही कोख से जन्मी औलाद को झाड़ियों में फेंका

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब
7 Photos
jaipur news

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी
8 Photos
Rajasthan Smart Cities

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग
8 Photos
jaipur news

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग

राजस्थान PHED में एसीबी की एंट्री, 20 टेंडरों में नियम बदलने के आरोप

Rajasthan News: राजस्थान में PHED में एक बार फिर से ACB की एंट्री हो गई है. जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टेंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई. टेंडरों में साइड इंस्पेक्शन की शर्त लगाई थी, जिसमें टेंडर से पहले ही भाग लेने वाली फर्मों को साइट इंस्पेक्शन करना था और एक्सईएन को इसका प्रमाण पत्र देना था.

इस प्रक्रिया से ये पहले ही पता लगा था कि कौन-कौन से फर्में टेंडरों में भाग ले रही हैं. जिस कारण पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई. जोधपुर एसीबी ने जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है. एसीबी ने जेजेएम गाइडलाइन का उल्लंघन करने, बड़ी अनियमितता करने को लेकर प्राथमिक जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीएचईडी से मांगी ये रिपोर्ट

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी ने विभाग को खत लिखकर केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के कार्य करवाने की गाइड लाइन 2022 के एजेंडो में वित्तीय समिति की बैठक 800 से 830 की कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रतिया, वित्त विभाग के परिपत्र की जानकारी मांगी है.

सूत्रों के मुताबिक 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट्स में करीब 20 टेंडरों में शर्तें बदली गई थी. कई बड़ी फर्मों को इन प्रोजेक्ट्स में टेंडर भी मिल गए थे, लेकिन शिकायतों के बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया. 3 साल पहले 2022 में पीएचईडी में टेंडर लगे थे. एसीबी ने प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के नाम और उनकी पूरी डिटेल मांगी है.

हो सकते हैं चौकाने वाले खुलासे

ऐसे में अब इस मामले में एसीबी शर्तें बदलने वाले इंजीनियर्स पर शिकंजा कस सकती है. इस केस में पीएचईडी इंजीनियर्स पर मुकदमा दर्ज कर सकती है. वहीं पूरे मामले की जल्द ही पीएचईडी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद एसीबी की जांच में अनियमितता को लेकर चौकाने वाले खुलासे हो सकते है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news