Jaipur SMS Hospital News: राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा चेहरा सामने आया है, जिसने न केवल चिकित्सा के पेशे को कलंकित किया, बल्कि करोड़ों की सरकारी खरीद में दलाली, निजी लाभ और सत्ता के खेल का काला सच भी उजागर कर दिया. बात हो रही है एडिशनल प्रिंसिपल और न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. मनीष अग्रवाल की, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.



मलाईदार पोस्टों पर जमे थे ''घूसखोर स्पेशलिस्ट''

डॉ. मनीष अग्रवाल न केवल विभागाध्यक्ष थे, बल्कि वे एक साथ एडिशनल प्रिंसिपल, ट्रॉमा सेंटर न्यूरो ICU प्रभारी, न्यू OT प्रभारी, एमओआईसी सेंट्रल मेडिकल स्टोर जैसे 5 से ज्यादा हाई-प्रोफाइल पदों पर कब्जा किए हुए थे. सूत्रों के मुताबिक, SMS अस्पताल और उसके 11 उप-अस्पतालों की लगभग 80% खरीद प्रक्रिया की फाइलों पर अंतिम साइन का अधिकार डॉ. अग्रवाल के पास था. इसी मलाईदार सिस्टम का फायदा उठाकर उन्होंने न केवल ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली, बल्कि निजी कंपनियों को भी लाभ पहुंचाया.



ACB की ट्रैप कार्रवाई – "शाम को आ जाना, कोई शक नहीं करेगा"

ACB को एक ठेकेदार की शिकायत मिली कि डॉ. मनीष उनसे बार-बार रिश्वत मांग रहे हैं. डॉक्टर साहब ने साफ कहा – "शाम को सात के बाद आ जाना, मरीज रहते हैं दिन में, कोई शक नहीं करेगा. लेकिन मेरी पोस्ट का ख्याल रखना, ऊंची पोस्ट है रकम उतनी लाना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार जाल ACB ने पहले ही बिछा दिया था.



ठीक शाम 7 बजे, जब ठेकेदार डॉ. अग्रवाल के घर रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा, तो ACB की टीम पहले से मोर्चा संभाले हुए थी. जैसे ही डॉक्टर साहब ने रकम ली, उन्हें दबोच लिया गया. घबराए डॉ. मनीष ने रकम नजदीकी प्लॉट में फेंक दी, लेकिन ACB ने तुरंत उसे बरामद कर लिया.

देर रात तक सर्च, सहयोगी भी गिरफ़्तार

ACB ने डॉ. मनीष अग्रवाल के नजदीकी सहयोगी जगत को भी गिरफ्तार कर लिया. देर रात तक उनके घर और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा. ADG स्मिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने मोबाइल, दस्तावेज, हार्ड डिस्क समेत कई सबूत कब्जे में लिए हैं. सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में SMS के कई और बड़े नाम भी जांच के घेरे में हैं.



ट्रॉमा सेंटर हादसे में भी जिम्मेदार थे डॉ. मनीष

5 अक्टूबर को हुए ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड में 8 मरीजों की मौत हुई थी. न्यूरो ICU प्रभारी डॉ. मनीष अग्रवाल ही थे. आगजनी की जिम्मेदारी से भी वे नहीं बच सकते. न तो समय पर पहुंचे, न ही सिस्टम को अलर्ट किया. जिम्मेदारी की जगह तमाशा देख निकल जाने वाले इस डॉक्टर पर पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस और भारी लेन-देन के आरोप लग चुके हैं.

दिल्ली तक पहुंची किरकिरी, ''हम आपके साथ हैं'' गैंग भी एक्सपोज

डॉ. मनीष अग्रवाल राष्ट्रीय चिकित्सक संगठन NMO के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में गिरफ्तारी की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है. चौंकाने वाली बात ये रही कि जब ACB उनके घर पर तलाशी में लगी थी, तब कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर उनसे मिलने पहुंच गए. जब ACB ने उन्हें एंट्री नहीं दी, तो वे बालकनी में खड़ी मां को देख समर्थन में बोले – “हम आपके साथ हैं”. इस समर्थन पर अब चिकित्सा जगत में भी सवाल उठने लगे हैं.

सफेद कोट के पीछे काले कारनामे

राज्य के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में ऐसा घोटाला सामने आना यह दर्शाता है कि कैसे चिकित्सा सेवा को व्यवसाय और सौदेबाजी का अड्डा बना दिया गया है. डॉ. मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं, बल्कि सिस्टम में छिपे उस सड़े हुए हिस्से का पर्दाफाश है, जो मरीजों की जान के बदले रिश्वत में डूबा हुआ है. अब सवाल यह है कि क्या SMS प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग भी कटघरे में आएंगे?

