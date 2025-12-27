जयपुर-दौसा हाईवे पर खौफनाक एक्सीडेंट, गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर!

Jaipur Accident News: राजधानी के जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र में शुक्रवार को एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है. यह दुर्घटना बांसखोह फाटक स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां जयपुर से दौसा की ओर जा रहे एक ट्रक और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. बताया जा रहा है कि भारत गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने अचानक एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग तुरंत मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.

पुलिस ने घायल युवक को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल की पहचान बस्सी क्षेत्र के हरिरामपुरा निवासी युवक के रूप में की जा रही है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया, जिससे आम लोगों को राहत मिली. वहीं ट्रक चालक से भी पूछताछ की जा रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना लापरवाही से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



