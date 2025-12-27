Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर-दौसा हाईवे पर खौफनाक एक्सीडेंट, गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर!

Jaipur Accident News: राजस्थान के जयपुर के बस्सी क्षेत्र में बांसखोह फाटक के पास भारत गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 27, 2025, 12:17 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 12:17 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ी बोली में 'दिमाग खराब मत करो' को कैसे बोलते हैं?
8 Photos
Rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ी बोली में 'दिमाग खराब मत करो' को कैसे बोलते हैं?

सांभर महोत्सव 2025 का आज होगा भव्य आगाज, सफेद झील पर सतरंगी संस्कृति, 31 दिसंबर तक चलेगा उत्सव
6 Photos
Sambhar Mahotsav 2025

सांभर महोत्सव 2025 का आज होगा भव्य आगाज, सफेद झील पर सतरंगी संस्कृति, 31 दिसंबर तक चलेगा उत्सव

अलवर-सीकर समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 2 दिन तक जयपुर में छा सकते हैं बादल! पढ़ें आज का मौसम अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

अलवर-सीकर समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 2 दिन तक जयपुर में छा सकते हैं बादल! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

जयपुर-दौसा हाईवे पर खौफनाक एक्सीडेंट, गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर!

Jaipur Accident News: राजधानी के जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र में शुक्रवार को एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है. यह दुर्घटना बांसखोह फाटक स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां जयपुर से दौसा की ओर जा रहे एक ट्रक और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. बताया जा रहा है कि भारत गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने अचानक एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई और लोग तुरंत मदद के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.

पुलिस ने घायल युवक को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल की पहचान बस्सी क्षेत्र के हरिरामपुरा निवासी युवक के रूप में की जा रही है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया, जिससे आम लोगों को राहत मिली. वहीं ट्रक चालक से भी पूछताछ की जा रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दुर्घटना लापरवाही से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर
चौमूं उपद्रव मामले में नया अपडेट, 28 तक इंटरनेट हुआ बंद, 110 लोग पुलिस ने किए डिटेन

Chomu Dispute: जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में आधी रात के बाद भड़के उपद्रव और पथराव के मामले में हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और अब तक 110 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया गया है.

घटना के बाद गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार उपद्रव को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने साफ कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उनका कहना था कि शांति बनाए रखने के प्रयास होने चाहिए, न कि ओछी राजनीति.

दरअसल, चौमूं के बस स्टैंड क्षेत्र के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. पुलिस का कहना है कि पत्थर हटाने से पहले स्थानीय लोगों से सहमति ली गई थी और काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया गया था. हालांकि, इसके बाद जब वहां लोहे के एंगल लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी अचानक माहौल बिगड़ गया. देर रात बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news