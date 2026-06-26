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रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश

Rajasthan News: केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामलों में 2 तरह के आदेश सामने आए हैं. एक तरफ जहां वर्ष 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी पेंशन मिल सकेगी. वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए अब यूपीएस का विकल्प नहीं मिल सकेगा.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jun 26, 2026, 07:44 PM|Updated: Jun 26, 2026, 07:44 PM
रिटायरमेंट के बाद नहीं चुन सकेंगे UPS, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया आदेश
Image Credit: Old Pension SchemeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामलों में 2 तरह के आदेश सामने आए हैं. एक तरफ जहां वर्ष 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी पेंशन मिल सकेगी. वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए अब यूपीएस का विकल्प नहीं मिल सकेगा. दरअसल रेलवे और अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों को लेकर पेंशन से जुड़े 2 आदेश सामने आए हैं. एक आदेश में जहां कर्मचारियों को राहत दी गई है. वहीं दूसरे आदेश में यूपीएस चुनने का विकल्प सीमित कर दिया गया है.

2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा OPS का लाभ

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आपको बता दें कि पहले आदेश में अनुकंपा आधार पर भर्ती हुए रेलवे और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का अवसर देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 31 दिसंबर 2003 तक कर दिया था. भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई हो.

राजस्थान के करीब 1000 कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल सहित अन्य केंद्रीय विभागों के करीब 1000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि जयपुर मंडल सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों में ऐसे कई परिवार सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे.

इनमें वे आश्रित शामिल हैं, जिन्होंने कर्मचारी की मृत्यु के बाद 2003 तक आवेदन कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति 2004 के बाद मिली. अब रेलवे मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद इन मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. रेलवे बोर्ड ने भी गुरुवार शाम को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए UPS का विकल्प खत्म

रेलवे बोर्ड के दूसरे आदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने के विकल्प को समाप्त किया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने एनपीएस के तहत अपने रिटायरमेंट लाभ प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें बाद में यूपीएस में शिफ्ट होने की अनुमति नहीं मिलेगी.

रेलवे बोर्ड के आदेश में बताया गया है कि कुछ जोनल रेलवे ने ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण मांगा था, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाए थे, लेकिन बाद में निर्धारित समय सीमा में यूपीएस अपनाने की इच्छा जताई.

PFRDA ने NPS से UPS माइग्रेशन पर किया स्पष्ट

इसपर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान नियमों में एनपीएस का लाभ लेने के बाद यूपीएस में माइग्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है. सिर्फ उन्हीं मामलों में यह प्रावधान था, जो दिनांक 01-04-2025 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे या सेवानिवृत्ति के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी. उसमें पेंशनर और मृत्यु की दशा में परिवार 30 नवंबर 2025 तक एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेट कर सकते थे.

उत्तर पश्चिम रेलवे में 30 से 40 फीसदी कर्मचारी एनपीएस के तहत कार्यरत हैं. रेलवे बोर्ड के इस स्पष्टीकरण ने भविष्य में पेंशन विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. अब एनपीएस से यूपीएस में जाने का अवसर तभी मिल पाएगा, जब सरकार एक बार फिर से विकल्प का अवसर देगी, जबकि यूपीएस जिन्होंने अपनाया है, वे सेवानिवृति से एक वर्ष पहले पुनः एनपीएस में जा सकते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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