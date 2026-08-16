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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भाई की जगह दिया EXAM

Rajasthan Police Recruitment: जयपुर के सोडाला थाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में फर्जीवाड़े के मामले में 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 7 नवंबर 2020 को हुई परीक्षा में सोनू के स्थान पर उसके छोटे भाई मनोज यादव ने परीक्षा दी थी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 16, 2026, 08:35 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 08:35 PM IST
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भाई की जगह दिया EXAM
Image Credit: Rajasthan Police Constable recruitment exam

Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में सोडाला थाना पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी सोनू यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर साल 2020 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपने छोटे भाई मनोज यादव की जगह परीक्षा देने का आरोप है. पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज के अनुसार राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 7 नवंबर 2020 को जयपुर के सोडाला स्थित चौधरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनता नगर राकड़ी में हुई थी.

परीक्षा में जीआरपी अजमेर के लिए अभ्यर्थी सोनू यादव के स्थान पर उसका भाई मनोज कुमार यादव शामिल हुआ था. सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय यादव के रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज सहित IPC की धारा 419, 467, 468, 471 और 120-B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

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ठिकाना बदलकर काट रहा था फरारी

मामले में आरोपी मनोज यादव को पुलिस 28 जुलाई को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी सोनू यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलकर फरारी काट रहा था. जयपुर दक्षिण पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

टीम ने तकनीकी और मानवीय संसाधनों की मदद से संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार सोनू यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सोनू यादव उम्र 33 वर्ष कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना थाना क्षेत्र के शिवदानसिंहपुरा गांव का रहने वाला है. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूरे फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ कर रही है. मामले में आगे और कौन-कौन लोग शामिल थे और परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने की पूरी योजना कैसे तैयार हुई, इसकी भी जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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