/कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भाई की जगह दिया EXAM

राज्य चुनें
Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में सोडाला थाना पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी सोनू यादव को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर साल 2020 में आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपने छोटे भाई मनोज यादव की जगह परीक्षा देने का आरोप है. पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज के अनुसार राजस्थान पुलिस की ओर से कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 7 नवंबर 2020 को जयपुर के सोडाला स्थित चौधरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनता नगर राकड़ी में हुई थी.
परीक्षा में जीआरपी अजमेर के लिए अभ्यर्थी सोनू यादव के स्थान पर उसका भाई मनोज कुमार यादव शामिल हुआ था. सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजय यादव के रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज सहित IPC की धारा 419, 467, 468, 471 और 120-B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
ठिकाना बदलकर काट रहा था फरारी
मामले में आरोपी मनोज यादव को पुलिस 28 जुलाई को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी सोनू यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलकर फरारी काट रहा था. जयपुर दक्षिण पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया.
यह भी पढ़ें- पहले नौकरी के नाम पर भेजते कंबोडिया, फिर बनाते थे साइबर ठग! राजस्थान पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा
टीम ने तकनीकी और मानवीय संसाधनों की मदद से संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार सोनू यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सोनू यादव उम्र 33 वर्ष कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना थाना क्षेत्र के शिवदानसिंहपुरा गांव का रहने वाला है. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूरे फर्जीवाड़े को लेकर पूछताछ कर रही है. मामले में आगे और कौन-कौन लोग शामिल थे और परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने की पूरी योजना कैसे तैयार हुई, इसकी भी जांच की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!