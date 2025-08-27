ACP Aditya Poonia: जब सचिन पायलट के सामने सीना तानकर खड़े हो गए थे एसीपी आदित्य पूनिया, निर्मल चौधरी से भी हुई थी गहमा गहमी

ACP Aditya Poonia: हाल ही में जयपुर के SMS अस्पताल के बाहर ACP आदित्य पूनिया और छात्र नेता निर्मल चौधरी के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है. इस घटना के बाद से IPS आदित्य पूनिया और भी अधिक सुर्खियों में आ गए हैं. अपने निडर और सख्त रवैये के लिए मशहूर ACP पूनिया अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं. चाहे वह कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ टकराव हो या अन्य नेताओं के साथ गरमागर्मी, उनकी खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हैं. इस लेख में हम ACP आदित्य पूनिया के करियर के बारे में विस्तार से जानेंगे.



ACP आदित्य पूनिया का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे सचिन पायलट के सामने खड़े होकर उनका रास्ता रोकते दिखाई दे रहे हैं. अपने निडर और सख्त रवैये के साथ वे अडिग भाव से खड़े हैं और सचिन पायलट को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां कुछ लोग उनके हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ सवाल उठा रहे हैं. वीडियो में तनाव का माहौल साफ झलकता है, और यह जयपुर में हुई प्रतीत होती है.

ACP (Assistant Commissioner of Police) आदित्य पूनिया राजस्थान पुलिस के एक चर्चित अधिकारी हैं, जो जयपुर के मालवीय नगर थाने के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. अपने सख्त और निडर रवैये के लिए मशहूर, उन्होंने IIT से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद सिविल सर्विसेज को चुना और IPS अधिकारी बनकर अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें वे हमेशा ड्यूटी के प्रति समर्पित रहे. वर्तमान में, वे जयपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

हाल के वर्षों में, वे कई विवादास्पद घटनाओं में सुर्खियों में रहे हैं, जैसे जून 2025 में SMS अस्पताल के बाहर डॉ. राकेश बिश्नोई की मौत पर धरने के दौरान छात्र नेता निर्मल चौधरी के साथ तीखी बहस, जिसका वीडियो वायरल हुआ—प्रदर्शनकारियों ने अभद्रता का आरोप लगाया, जबकि पूनिया ने व्यवस्था बनाए रखने का दावा किया; साथ ही, सचिन पायलट और अन्य नेताओं के साथ उनकी गरमागर्मी भी चर्चा में रही.



जुलाई 2024 में जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट कर्मचारी और CISF ASI गिरीराज प्रसाद के बीच झड़प की जांच में भी उनकी सख्ती दिखी, जहां उन्होंने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और CCTV फुटेज के आधार पर कर्मचारी को गिरफ्तार करवाया. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, और उन्हें "निडर अधिकारी" के रूप में सराहा जाता है, हालांकि उनका सख्त रवैया विवादों को भी जन्म देता है. 2025 तक, वे जयपुर की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं.