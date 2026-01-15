Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

एक्टर सलमान खान के खिलाफ वारंट, राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में आयोग सख्त

Actor Salman Khan: फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने तलब किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mahesh pareek
Published: Jan 15, 2026, 08:32 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 08:32 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gud Malpua

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बरस रहा सर्दी का कहर! फतेहपुर में 0.4 डिग्री तक गिरा पारा
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बरस रहा सर्दी का कहर! फतेहपुर में 0.4 डिग्री तक गिरा पारा

गोवा से सस्ता, शिमला से गर्म! सर्दियों में डूंगरपुर क्यों बना है पर्यटकों की पहली पसंद
8 Photos
rajasthan place to visit

गोवा से सस्ता, शिमला से गर्म! सर्दियों में डूंगरपुर क्यों बना है पर्यटकों की पहली पसंद

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर
6 Photos
Rajasthan Government Project

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर

एक्टर सलमान खान के खिलाफ वारंट, राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में आयोग सख्त

Actor Salman Khan: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने तलब किया है. आयोग ने उन्हें जमानती वारंट के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं.

आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से तामील के आदेश जारी किए. यह कदम योगेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए उठाया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आयोग ने 7 जनवरी 2026 को राजश्री पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रोक लगने के बावजूद शहर में ऐसे विज्ञापन होर्डिंग्स और पोस्टर्स के रूप में लगाए गए, जो उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी प्रदान कर रहे थे. इसके चलते आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सलमान खान को तलब करने का निर्णय लिया. विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला ब्रांड प्रमोशन में कानूनी नियमों का उल्लंघन और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित जयपुर आगमन के संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक, सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई.

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई तथा प्रोटोकॉल संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आगमन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. ऐसे में सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करें. बैठक में पुलिस, प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news