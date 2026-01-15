एक्टर सलमान खान के खिलाफ वारंट, राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में आयोग सख्त

Actor Salman Khan: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रम 2 ने तलब किया है. आयोग ने उन्हें जमानती वारंट के जरिए पेश होने के आदेश दिए हैं.

आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से तामील के आदेश जारी किए. यह कदम योगेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए उठाया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आयोग ने 7 जनवरी 2026 को राजश्री पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई थी.

रोक लगने के बावजूद शहर में ऐसे विज्ञापन होर्डिंग्स और पोस्टर्स के रूप में लगाए गए, जो उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी प्रदान कर रहे थे. इसके चलते आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सलमान खान को तलब करने का निर्णय लिया. विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला ब्रांड प्रमोशन में कानूनी नियमों का उल्लंघन और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित जयपुर आगमन के संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक, सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई.

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं, साफ-सफाई तथा प्रोटोकॉल संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का आगमन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. ऐसे में सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करें. बैठक में पुलिस, प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

