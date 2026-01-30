जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट दबाने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज, एक्शन मोड में भजनलाल सरकार

Jal Jeevan Mission Scam: जयपुर जल जीवन मिशन घोटालों में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है. घोटाले में चार्जशीट दबाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि लंबे समय से अफसर इंजीनियर्स की चार्जशीट को दबाए बैठे हैं.
Jal Jeevan Mission Scam: जयपुर जल जीवन मिशन घोटालों में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है. घोटाले में चार्जशीट दबाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि लंबे समय से अफसर इंजीनियर्स की चार्जशीट को दबाए बैठे हैं. ऐसे में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चार्जशीट थमाओं नहीं, तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी.
एक्शन में जलदाय मंत्री
जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट दबाने वाले अफसरों पर भी गाज गिरेगी. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 28 फरवरी तक कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए. यदि दोषी इंजीनियर्स को वक्त पर चार्जशीट नहीं थमाई गई, तो संबंधित एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाई जाएगी.
जल जीवन मिशन घोटाले में करीब 204 इंजीनियर्स को चार्जशीट मिलनी थी, जिसमें से अभी भी करीब 100 चार्जशीट पिछले डेढ़ दो साल से दबी पड़ी है. उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 29 अधिकारियों को चार्जशीट मिलनी है. जयपुर रीजन 1,2 और अजमेर रीजन में श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को 55 करोड़ के एडवांस पेमेंट में 140 में से अब तक 70 ही इंजीनियर्स को चार्जशीट मिल पाई है. ऐसे में लेट लतीफी और मिलीभगत पर मंत्री एक्शन मोड में हैं.
इनकी चार्जशीट सालों से दबी
बांसवाड़ा-उदयपुर घोटाले में पिछले डेढ़ साल से 8 इंजीनियर्स की चार्जशीट दबाई गई. तत्कालीन मावली उपखंड AEN पायल व्यास, JEN विनोद कुमार, JEN दीपक शर्मा, तत्कालीन कोटडा उपखंड AEN मनोहर सिंह, JEN दीपक जोशी, तत्कालीन गढ़ी AEN मयंक डामोर, JEN प्रितेश जैन, JEN राहुल वैष्णव को चार्जशीट नहीं थमाई गई. इसके साथ-साथ दोषी फर्मों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
मीटिंग में ये भी मुद्दा उठा था कि इंजीनियर ही ठेकेदारों की शिकायत करवाते हैं और उन्हीं की मिलीभगत से रिट लगवाई जाती है. वहीं जलदाय मंत्री पर फोकस आने वाले गर्मियों के मौसम पर भी है. मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अभी से पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि गर्मियों को उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पडे़.
विभाग में चार्जशीट के लिए अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा और जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत के बीच तालमेल जरूरी होगा, नहीं तो ये चार्जशीट गोल गोल घूमती रहेगी.
