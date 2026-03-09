Zee Rajasthan
कौन हैं जयपुर की अदिति हुंडिया, टी-20 वर्ल्ड कप के बाद फिर से चर्चा में... ईशान संग फोटो वायरल

Ishan Kishan And Aditi Hundia: भारत की टी-20 जीत के जश्न के बीच भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और उनकी कथित गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए.

Published:Mar 09, 2026, 01:09 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 01:09 PM IST

कौन हैं जयपुर की अदिति हुंडिया, टी-20 वर्ल्ड कप के बाद फिर से चर्चा में... ईशान संग फोटो वायरल

Ishan Kishan And Aditi Hundia: भारत क्रिकेट टीम ने तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप जीता. भारत की टी-20 जीत के जश्न के बीच भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन और उनकी कथित गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया पहली बार सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए. दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल की और जश्न का माहौल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में देखने को मिला. इसी दौरान अदिति हुंडिया खिलाड़ियों के साथ स्टैंड और मैदान में जश्न मनाती नजर आईं.

कौन हैं अदिति हुंडिया

अदिति हुंडिया जयपुर के सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली हैं. वह एक मॉडल और एंटरप्रेन्योर हैं. जयपुर में अदिति का अपना खुद का फैशन ब्रांड भी है और फैशन इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहचान बन चुकी है. भारत की टी-20 जीत के वर्ल्ड कप फाइनल जीत के बाद आदिति ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ईशान के साथ हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों के साथ खूब मस्ती की. फाइनल मैच से पहले आदिति को भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ एक रेस्तरां में भी देखा गया था.

मॉडलिंग की दुनिया में अदिति को असली पहचान तब मिली, जब उन्होंने मिस डीवा 2018 का खिताब जीता. इसके बाद उन्होंने कई बड़े फैशन शो और ब्रांड्स के साथ काम किया. इसके अलावा वह Femina Miss India की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं और नेशनल लेवल के कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी हैं.

ईशान और अदिति के रिश्ते की चर्चा

ईशान किशन और अदिति हुंडिया के रिश्ते की चर्चा साल 2019 में शुरू हुई थी, जब IPL मैचों के दौरान स्टैंड में अदिति को कई बार देखा गया था. उस समय अदिति को “मिस्ट्री फैनगर्ल” कहा जाने लगा था. इसके बाद में सोशल मीडिया पोस्ट और इवेंट्स में साथ दिखने के बाद ईशान किशन और अदिति हुंडिया के रिलेशनशिप की खबरें और तेज हो गईं.

क्या बोले ईशान किशन के दादा

हाल ही में ईशान के दादा राम अनुग्रह पांडेय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि परिवार को ईशान के फैसले पर भरोसा है और वह जिससे भी शादी करेंगे, परिवार उसे स्वीकार करेगा. उसके बड़े भाई ने कहा था कि पल्लवी से शादी करेंगे, तो हमने करवा दी थी.

अब इसकी भी करवा देंगे. उन्होंने यह भी बताया था कि अदिति जयपुर की रहने वाली हैं और मॉडल हैं. हालांकि, अभी तक दोनों परिवारों की तरफ से शादी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

