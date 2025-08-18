Zee Rajasthan
mobile app

Alwar News: राजपरिवार और पूर्व विधायक के बीच जमीन विवाद पर एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: अलवर में राजपरिवार के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के बीच जमीन विवाद पर एडीजे कोर्ट नं. 3 ने आदेश दिया कि राजपरिवार दो माह में सिंघल को 10 लाख रुपये 6% ब्याज सहित लौटाए. सिंघल ने फैसले पर असहमति जताई.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 18, 2025, 09:53 IST | Updated: Aug 18, 2025, 09:53 IST

Trending Photos

Alwar Accident: रोते हुए मां बोली- 'मेरे बेटे की जान निकल गई, डॉक्टर आधार कार्ड मांग रहे थे'
6 Photos
alwar news

Alwar Accident: रोते हुए मां बोली- 'मेरे बेटे की जान निकल गई, डॉक्टर आधार कार्ड मांग रहे थे'

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 48 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, 27 जिलों में चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 48 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, 27 जिलों में चेतावनी जारी

राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में 17 से 21 अगस्त तक रेड और येलो अलर्ट
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में 17 से 21 अगस्त तक रेड और येलो अलर्ट

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम
7 Photos
IPL 2026

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम

Alwar News: राजपरिवार और पूर्व विधायक के बीच जमीन विवाद पर एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Alwar News: राजस्थान के अलवर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां राज परिवार के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के बीच चल रहे जमीनी विवाद में एडीजी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. फैसले में एडीजी कोर्ट नंबर तीन ने मात्र 3 महीने में फैसला सुनाते हुए राज परिवार को आदेश दिए हैं कि दो माह के भीतर बनवारी लाल सिंघल को 10 लाख रुपए सालाना 6% ब्याज के लिए लौटाएं. जबकि इससे पहले एडीजे नंबर 4 ने जितेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. जिसमें जितेंद्र सिंह ने बताया था कि जब उनके दादा तेज सिंह ने 4.5 बीघा जमीन का एग्रीमेंट बनवारी लाल सिंघल से हुआ था. तब उनके दादा मानसिक रूप से अस्वस्थ थे. आपको बता दें कि यह केस अलग-अलग कोर्ट में विचाराधीन है. और दोनों ही वाद अलग-अलग है.

क्या था पूरा मामला?
एग्रीमेंट करने के बाद तेज सिंह के बारिश पूर्व मंत्री ने अपने दादा को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए एडीजी नंबर 4 में मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रार्थना पत्र दिया था. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन अब एडीजे कोर्ट नंबर 3 में यह आदेश दिया. कि बनवारी सिंघल को 10 लाख रुपये 6% ब्याज दर से लौटाने होंगे. अलवर के पूर्व राज परिवार के सदस्य जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2005 में एडीजे कोर्ट में सिविल याचिका लगाई थी. जिसमें कहा गया था कि मेरे पिता प्रताप सिंह के निधन के बाद मैं दादा सवाई तेज सिंह की संपत्ति की देखरेख करता हूं. मेरे दादाजी की उम्र 94 साल है. सोचने समझने की स्थिति क्षीण हो गई है.

पूर्व विधायक फैसले से नहीं खुश
इस संबंध में विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है. कि न्यायालय से रिकॉर्ड की अवलोकन में चूक हुई है .इसे उच्च न्यायालय में जाकर दुरुस्त कराया जाएगा .जो दावा हमने किया नहीं उस पर कैसे निर्णय हो सकता है .हमने दावे में रजिस्ट्री करने की मांग की थी. ना कि भुगतान वापस दिलाने की.

Trending Now

राजपरिवार के वकील बोले
पूर्व राजपरिवार की ओर से वकील रामेश्वर दयाल ने बताया कि राजपरिवार से जुड़ी इस मामले में जमीन के एग्रीमेंट के आधार दावा किया गया था. लेकिन कोर्ट ने जमीन को लेकर आदेश नहीं दिया. केवल पैसे लौटाने का आदेश दिया है. जमीन उनको देने का आदेश नहीं दिया. अगर पैसे से संतुष्ट हो जाते हैं तो अच्छा है. कोर्ट ने जमीन की डिक्री नहीं की. इसलिए पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news