निगम की लापरवाही पर महल प्रशासन का कड़ा एक्शन! नाले से निकाली एक ट्रॉली गंदगी

Jaipur News: जयपुर जिले में आमेर महल जाने वाले रोड पर महल प्रशासन का विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संदेश दिया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 16, 2025, 05:04 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 05:04 PM IST

निगम की लापरवाही पर महल प्रशासन का कड़ा एक्शन! नाले से निकाली एक ट्रॉली गंदगी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर महल जाने वाले रोड पर महल प्रशासन का विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संदेश दिया गया. आमेर जाने वाले रोड पर लंबे समय से नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने से आने जाने वाले पर्यटकों को परेशानी होती थी.

सरकर के 2 साल पूरे होने पर स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई कार्य किया गया, जिससे आने जाने वाले पर्यटकों और आमजन को राहत मिली. आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि दिसंबर का माह पर्यटकों का पीक सीजन होने से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन रहता है.

ऐसे में विश्व विरासत की छवि अच्छी बनी रहे लोगों में स्वच्छता का अच्छा संदेश जाएग इसके लिए आमेर महल के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया. आमेर महल जाने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले कई महीनों से सीवर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था, जिससे आमजन और पर्यटकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

इस समस्या को लेकर नगर निगम को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. महल प्रशासन ने महल कार्मचारियों और होमगार्ड के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई कार्य किया. अभियान के तहत लंबे समय से जाम पड़ी लोहे की जालियों को निकलवाया गया और नालियों में जमी मिट्टी व कचरे को साफ कराया गया.

सफाई के दौरान नालियों से एक ट्रॉली भरकर मलवा निकाला गया. बताया गया कि यह नाला पिछले कई वर्षों से साफ नहीं किया गया था. पूरे स्वच्छता अभियान के दौरान आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक स्वयं स्थल पर मौजूद रहे और कार्य की निगरानी की.

इस सफाई से सड़क पर बह रहा गंदा पानी नालियों में जाने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली. स्थानीय नागरिकों ने इस पहल के लिए आमेर महल अधीक्षक और प्रशासन की जमकर सराहना की और इसे स्वच्छता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया.

