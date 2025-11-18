Rajasthan Politics: कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों को बदलने की प्रकिया चल रही है. जिला अध्यक्षों के बाद राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर भी बदलेगी. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में बदलवा होंगे.
Rajasthan Politics: कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों को बदलने की प्रकिया चल रही है. जिला अध्यक्षों के बाद राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर भी बदलेगी. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में बदलवा होंगे. PCC सचिव, महासचिव, प्रवक्ता और उपाध्यक्षों को बदला जाएगा.
संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहती है. साथ ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा.
संगठन से निष्क्रिय नेता होंगे बाहर
संगठन में निष्क्रिय नेताओं को कांग्रेस बाहर करने जा रही है. कांग्रेस की ओर से चलाए गए "वोट चोर गद्दी छोड़" हस्ताक्षर अभियान में जिन नेताओं की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, उनको भी कांग्रेस संगठन के पदों से मुक्त करेगी.
अंता चुनाव में कांग्रेस की जीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव से पहले निष्क्रिय नेताओं को संगठन के पदों से हटा दिया जाएगा.
डोटासरा अपनी टीम में ऐसे नेताओं को शामिल करेंगे, जो आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करें. अंता जीत के आधार पर कांग्रेस संगठन में होने वाले बदलावों में डोटासरा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.
