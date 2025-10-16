Zee Rajasthan
जैसलमेर बस हादसे के बाद 3 स्लीपर बसें सीज़, 4 में इमरजेंसी गेट को भी बना दिया था सीट

Rajasthan News : जैसलमेर बस हादसे के बाद हरकत में आए परिवहन विभाग ने 3 स्लीपर बस सीज़ की है. जिसमें इमरजेंसी गेट के आगे भी सीट लगा दी गयी थी.

Sleeper Bus Fire Accident : जैसलमेर बस हादसे के बाद , झुंझुनूं में परिवहन विभाग की अवैध बस संचालन पर कार्रवाई की और 3 स्लीपर बसे सीज़ की गयी. जिला परिवहन अधिकारी मोनू सिंह मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गयी. परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव, रोहिताश भागासारा ने की चैकिंग के दौरान इन बसों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान नियमों का पालन नहीं होने पर 3 स्लीपर बसें जब्त की गयी. 4 बसों के इमरजेंसी एग्जिट के सामने वाली सीट हटवाई दी गयी. और 5 ओवरलोड वाहनों को जब्त भी जब्त किया गया. इस कार्यवाही से लगभग 5 लाख रुपए राजस्व की वसूली होगी.

आपको बता दें राजस्थान के जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हुई प्राइवेट AC स्लीपर बस अग्निकांड में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल की फोरेंसिक लैब में भेजे गए 19 शवों में से 18 की डीएनए जांच सफल रही है, लेकिन एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके परिचित या रिश्तेदार हादसे के बाद लापता हैं, तो तुरंत डीएनए सैंपल देकर जांच में सहयोग करें. यह अपील सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जारी की गई है, ताकि बाकी शवों की पहचान जल्द हो सके.

हादसे के कारणों की जांच जारी है, इस बीच कई वजहे बतायी जा रही है- जैसे स्लीपर बसों की डिजाइन ही हादसों का बड़ा कारण मानी जाती है. आमतौर पर 2x1 लेआउट वाली भारतीय स्लीपर बस में 30 से 36 बर्थ होती हैं, जबकि मल्टी-एक्सल बसों में यह संख्या 40 तक पहुंचती है. बर्थ की लंबाई करीब 6 फीट और चौड़ाई 2.6 फीट होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है गैलरी की चौड़ाई से. यह इतनी संकरी होती है कि एक समय में एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है. दुर्घटना के वक्त यह रास्ता बंद हो जाता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.

स्लीपर बसें आम तौर पर 8-9 फीट ऊंची होती हैं. अगर बस पलट जाए या झुक जाए तो ऊपर की बर्थ पर सो रहे यात्रियों के लिए नीचे उतरना या खिड़की तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. वहीं, बाहर से बचाव दल को भी ऊपर चढ़कर यात्रियों को निकालना पड़ता है, जिससे रेस्क्यू में देर होती है और हताहतों की संख्या बढ़ जाती है.

अधिकांश स्लीपर बसें लंबी दूरी तय करती हैं और रात में चलती हैं. ऐसे में ड्राइवरों को लगातार ड्राइविंग करनी पड़ती है, जिससे थकान और झपकी आना आम हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बसों में ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम लगाया जाए तो ड्राइवर के नींद में आने पर सेंसर और कैमरे की मदद से उसे तुरंत अलर्ट किया जा सकता है, जिससे कई हादसे रोके जा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

