70 दिन मिला अग्निवीर भीम सिंह का पार्थिव देह, 8 महीने पहले सेना में हुआ था भर्ती

Rajasthan News: जयपुर में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भौनावास गांव के रहने वाले आर्मी जवान भीमसिंह उत्तराखंड में शहीद हो गए. 70 दिन पहले अग्निवीर भीमसिंह उत्तराखंड के हर्षिल में बादल फटने से लापता हुए थे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Oct 13, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 05:32 PM IST

70 दिन मिला अग्निवीर भीम सिंह का पार्थिव देह, 8 महीने पहले सेना में हुआ था भर्ती

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भौनावास गांव के रहने वाले आर्मी जवान भीमसिंह उत्तराखंड में शहीद हो गए. 70 दिन पहले अग्निवीर भीमसिंह उत्तराखंड के हर्षिल में बादल फटने से लापता हुए थे. जिसके बाद अब उन पार्थिव शव बरामद हुआ है.

इंडियन आर्मी के जवान भीमसिंह का शव 70 दिन बाद बरामद हुआ. जवान भीमसिंह उत्तराखंड के हर्षिल में आर्मी कैंट के पास बादल फटने से लापता हुआ था. हादसे में भीमसिंह के साथ सेना के करीब 9 जवान लापता हुए थे. जवान भीमसिंह 8 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुआ था और 70 दिन पहले वो बादल फटने से लापता हुआ अब उसका पार्थिव देह मिला है.

इस घटना में भारतीय सेना ने जवान के शव के DNA टेस्ट से उसकी पहलचान की. मंगलवार को अग्निवीर भीमसिंह का पार्थिव देह प्रागपुरा थाने पहुंचेगा. पार्थिव देह प्रागपुरा थाने पहुंचने के बाद जवान के पार्थिव देह को तिरंगा यात्रा के द्वारा पैतृक गांव ले जाया जाएगा. सैन्य सम्मान के साथ जवान भीमसिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा. अग्निवीर के शव मिलने की सूचना पर गांव सहित क्षेत्र में शोक की लहर छा गई.

क्या है अग्निवीर योजना और कैसे होती है भर्ती

अग्निवीर योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों से नीचे के पदों पर युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है. इन सैनिकों को 'अग्निवीर' कहा जाता है. साथ ही 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद इन जवानों को योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी कर दिया जाता है.

जबकि वहीं 75 प्रतिशत जवानों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है. अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिनमें सामान्य प्रवेश परीक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं. इन सभी चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं का अंतिम चयन होता है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वे अपनी 4 साल की सेवा शुरू करते हैं.

