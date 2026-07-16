/राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी सौगात, अब ऐप से किराए पर मिलेंगे कृषि उपकरण

Farm Equipment Rental: अब लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि से जुड़े हुए उपकरण कम दरों पर किराए पर मिल सकेंगे. इसके लिए कृषि विभाग ने टैफे जेफार्म कम्पनी के साथ एमओयू साइन किया है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर यह एमओयू साइन किया गया है. कृषि विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया.

राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमओयू किया गया है. इस एमओयू के माध्यम से किसान जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण आसानी से किराए पर ले सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी. कृषि प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत बजट घोषणाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर जोर दिया जा रहा है. वर्ष 2015 से 2024 तक 1850 कस्टम हायरिंग सेंटर्स शुरू हुए.

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इसके सपोर्ट सिस्टम के रूप में यह एमओयू कार्य करेगा. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 400 कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि 850 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को शुरू किया जा रहा है. इस मौके पर उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान, टैफे के डायरेक्टर टीआर केसवन भी मौजूद रहे.

समझौते से किसानों को कैसे मिलेगा लाभ

- टैफे जेफार्म के एग्रीगेटर एप और राज किसान साथी एप को इंटिग्रेट किया जाएगा

- जिस किसान को ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण की जरूरत होगी

- वह एप पर जाकर अपनी आवश्यकता दर्ज करेगा

- दूसरी तरफ कृषि उपकरण किराए पर देने वाला किसान सहमति देगा

- दोनों के बीच किराया तय होने पर लघु-सीमांत किसान को उपकरण मिल सकेंगे

- इस पहल में राज्य के 2350 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा

- इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के जरिए भी किसान कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे

- किसान जागरूकता कार्यक्रम, प्रदर्शन, किसान गोष्ठियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे

- टैफे कम्पनी द्वारा किसानों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में FPOs, छात्र, महिलाएं स्वयं सहायता समूह भी जुड़ सकेंगे

- एग्री-स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण एवं नाॅलेज शेयरिंग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.

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