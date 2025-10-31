फसल खराबे पर मंत्री किरोड़ी लाल का बयान, बोले- किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा

Jaipur News: राजस्थान में बारिश से फसल खराबे पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की जल्द ही विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी और हर प्रभावित किसान को उचित मुआवजा मिलेगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई है.

वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद प्रभावित किसानों के क्लेम भी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज पंत कृषि भवन में VC के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रबी सीजन में फर्टिलाइज़र सप्लाई को लेकर समीक्षा बैठक की.

उन्होंने साफ निर्देश दिए कि बॉर्डर एरिया से यूरिया के डायवर्जन को हर हाल में रोका जाए. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सीड सप्लाई सिस्टम में सुधार जरूरी है. उन्होंने बताया कि सीड वितरण की स्थिति को लेकर वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे.

साथ ही SIR को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव पहले थे. इसलिए लागू किया गया. जयपुर में बंगाल के एक हजार लोग बसे हैं, तो एक जगह से नाम हटना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि कोई किसी का वोट काट रहा है. कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक मुद्दा बना रही है.

अंता उपचुनाव पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले- भाजपा जाति नहीं, विचारधारा पर चुनाव लड़ती है. इसी कारण सामान्य सीट से मीणा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है. कुछ नेता पहुंच चुके हैं और कुछ आने वाले हैं. मुझे भी जाने को कहा गया है और मैं भी जाऊंगा.