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हनुमानगढ़ में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का सनसनीखेज छापा, SBI बैंक में 162 फर्जी किसानों का खुलासा

Agriculture Minister Rajasthan: हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में करीब 9 करोड़ रुपये के फर्जी बीमा क्लेम का बड़ा घोटाला सामने आया है. राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को हनुमानगढ़ के पल्लू स्थित SBI बैंक शाखा में अचानक छापा मारा. जांच के दौरान 162 फर्जी किसानों के नाम पर फसल बीमा कराए जाने का मामला उजागर हुआ.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: May 08, 2026, 09:15 AM|Updated: May 08, 2026, 09:15 AM
हनुमानगढ़ में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का सनसनीखेज छापा, SBI बैंक में 162 फर्जी किसानों का खुलासा
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित तौर पर करीब 9 करोड़ रुपए के फर्जी बीमा क्लेम का बड़ा मामला सामने आया है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमानगढ़ जिले की पल्लू स्थित SBI शाखा में औचक जांच की. इस दौरान 162 कथित फर्जी किसानों के नाम पर बीमा किए जाने का मामला उजागर हुआ.

आपको बता दें कि कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल गुरुवार को हनुमानगढ़ के पल्लू में एसबीआई बैंक में अचानक पहुंच गए. गड़बड़ी मिलने पर कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रुपए की क्लेम राशि जारी होने से पहले रोक दी गई है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बाहरी व्यक्तियों के बचत खाते खोलकर उन्हें “ऋणी किसान” दर्शाया गया. खरीफ 2025 में मूंगफली फसल का बीमा करवाया गया था.

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आरोप है कि इस प्रक्रिया में फर्जी खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर और कृषि भूमि रिकॉर्ड का उपयोग किया गया. दरअसल कृषि मंत्री द्वारा करवाई गई जांच में गजनेर तहसील प्रशासन ने रिपोर्ट दी थी कि सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम पर संबंधित ग्रामों एवं चकों में कोई भूमि दर्ज नहीं है. प्रस्तुत खसरा और मुरब्बा नंबर पूर्णत: फर्जी पाए गए. इसके बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा SBI पल्लू शाखा पहुंचे. उन्होंने यहां शाखा प्रबंधन से सीधे सवाल किए. मंत्री ने पूछा कि क्या 162 व्यक्तियों का फसल बीमा शाखा से किया गया है ? क्या वे ऋणी किसान हैं ? शाखा प्रबंधन द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद मंत्री ने संबंधित किसानों की जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन मौके पर स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

जांच में सामने आए प्रमुख तथ्य
- 162 व्यक्तियों के बचत खाते खोलकर उन्हें ऋणी किसान दर्शाया गया
- फर्जी खसरा एवं मुरब्बा नंबरों के आधार पर कृषि भूमि रिकॉर्ड अपलोड किए गए
- खरीफ 2025 की मूंगफली का बीमा करवा करोड़ों रुपए का क्लेम तैयार किया
- जबकि संबंधित व्यक्तियों के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि दर्ज नहीं
- कृषि मंत्री ने दावा किया कि इसी सप्ताह 9 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी होने वाला था
- इसे अब मंत्री के दखल से समय रहते रोक दिया गया
- यदि भुगतान हो जाता तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा माना जाता

कृषि मंत्री बोले, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे
कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए बनाई गई है. लेकिन कुछ लोग इसे लूट का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने संबंधित शाखा प्रबंधक एवं बैंक कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, संदिग्ध खातों को फ्रीज कराने, फर्जी भूमि रिकॉर्ड की जांच करवाने तथा बीमा कंपनी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की बात कही.

उठ रहे गंभीर सवाल
- बिना भूमि सत्यापन बीमा कैसे स्वीकृत हुआ?
- बैंक ने ऋणी किसान की पात्रता किस आधार पर मानी?
- बीमा कंपनी ने दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं किया?
- फर्जी खसरा और मुरब्बा नंबर सिस्टम में कैसे अपलोड हुए?
- क्या यह मामला केवल एक शाखा तक सीमित है? या बड़ा नेटवर्क सक्रिय है?

कहीं संगठित गिरोह तो नहीं ?
मामला सामने आने के बाद बैंकिंग, कृषि एवं राजस्व विभागों में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार राज्य स्तर पर भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की जा सकती है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े सबसे बड़े संगठित वित्तीय फर्जीवाड़ों में शामिल हो सकता है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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