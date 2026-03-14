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राजस्थान दिवस से पहले स्वच्छता संकल्प अभियान की शुरुआत, CM भजनलाल ने खुद लगाई झाड़ू

Rajasthan Day 2026: राजस्थान दिवस से पहले प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अभियान शुरू किया गया है. राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 14, 2026, 03:28 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 03:28 PM IST

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राजस्थान दिवस से पहले स्वच्छता संकल्प अभियान की शुरुआत, CM भजनलाल ने खुद लगाई झाड़ू

Rajasthan Day 2026: राजस्थान दिवस से पहले प्रदेश में स्वच्छता को लेकर अभियान शुरू किया गया है. राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशव्यापी स्वच्छता संकल्प और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया. कार्यक्रम में नगर निगम के सफाईकर्मियों को पीपीई किट वितरित की गई. वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे गए. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और रामनिवास बाग में पौधारोपण भी किया.

राजस्थान दिवस के आयोजनों की शुरुआत इस बार स्वच्छता के संदेश के साथ हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल से प्रदेशभर में स्वच्छता संकल्प एवं जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं श्रमदान कर झाड़ू लगाई और स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने का संदेश दिया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाईकर्मियों को पीपीई किट वितरित की और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे. उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और रामनिवास गार्डन में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 19 मार्च को पूरे प्रदेश में राजस्थान दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी. इसलिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से राजस्थान दिवस को उसी तिथि के अनुरूप मनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान दिवस के आयोजनों की शुरुआत स्वच्छता कार्यक्रम से की गई है, ताकि प्रदेश आर्थिक विकास के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अग्रणी बन सके.

राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर- महल, किले, झीलें, रेगिस्तान और अभयारण्य देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसलिए इन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सफाईकर्मी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अब देशभर में जन-आंदोलन का रूप ले चुका है. यह अभियान केवल सड़कों और नालियों की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर घर, गली, पार्क और सार्वजनिक स्थल स्वच्छ होंगे.

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में अब तक 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में 2 लाख 78 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 4 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं.

राज्य के लगभग सभी गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि ‘स्वच्छता ही सेवा 2025’ अभियान में सफाई के लक्ष्यों को हासिल करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा. वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उदयपुर और जयपुर देश के शीर्ष 20 शहरों में शामिल हुए, जबकि डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का सम्मान मिला.

बहरहाल, राजस्थान दिवस से पहले शुरू हुआ यह स्वच्छता संकल्प अभियान सरकार का संदेश भी है और लोगों के लिए आह्वान भी. सवाल सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि आदत बदलने का है क्योंकि अगर हर व्यक्ति “न गंदगी करेंगे, न करने देंगे” का संकल्प निभाए, तो स्वच्छ और विकसित राजस्थान का सपना दूर नहीं.

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