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लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

Ahmedabad Air Crash Anniversary: अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून 2025 को उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग विमान AI 171 चंद सेकंड बाद ही भीषण हादसे का शिकार हो गया. आग के गोले में बदल गए इस विमान में सवार 242 लोगों में से मात्र एक यात्री बच सका, जबकि 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई. देश के सबसे बड़े विमान हादस की पहली बरसी 12 जून को मनाई जा रही है.
 

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 11, 2026, 09:53 AM|Updated: Jun 11, 2026, 09:53 AM
लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा
Image Credit: AI Generated

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद में हुए देश के सबसे बड़े विमान हादसे की पहली बरसी 12 जुन को है. इस घटना में विमान में सवार 1 यात्री को छोड़ सभी की मौत हो गई. विमान हादसे को एक साल होने वाला है. पीडित परिवारों के लोगों की आंखों के आंसु तो सुख गए है, लेकिन उनके जख्म अभी तक भरे नहीं है. वे हर रोज यही सोचते है कि आखिर किस लापरवाही के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है. पेश है हादसे से प्रभावित हुए परिवारों के सदस्यों के स्थिति पर हमारी यह खास रिपोर्ट....


12 जुन 2025 इतिहास का वह काल जिसने सैकडों परिवारों को अभी ना भुला पाने वाला दर्द दे दिया जो. इस दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान बोइंग एआई 171 उडान भरी लेकिन चंद सैकंड बाद ही हादसे का शिकार हो के आग के गोले में बदल गया. हादसे में विमान में सवार 242 लोगो मे से 241 यात्रियों के सहित 260 लोगो की मौत हो गई. मृतको में उदयपुर के शुभ मोदी, शगुन मोदी, वरदी चंद मेनारिया और प्रकाश मेनारिया भी शामिल थे. अचानक हुए इस हादसे ने परिवार के लोगों के जीवन को ही बदल दिया.

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वरदी चंद मेनारिया के बडे बेटे दीपक मेनारिया ने बताया कि हादसे के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य हवाई जहाज में नही बैठा है. घटना के बाद टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और एयर इंडिया वे अधिकारी उनके घर पर आए. उन्होंने उन्हें अपने परिवार का सदस्य बताया, उन्हें मुआवजा राशि भी दी, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था. लेकिन उनसे जो वादे किए गए वो आज दिन तक पूरे नही हुए है.


वादों के मुताबिक उन्हें टाटा में नॉकरी मिली. नॉकरी के प्रेशर में उन पर इतना दबाव बढ़ गया कि कुछ ही महीने बाद उन्हें नॉकरी छोड़नी पड़ गई. आलम तो यह है की हादसे के शिकार लोगो के परिवारो के लिए जो हेल्प लाइन नम्बर बनाया गया. वहां पर अब कोई कॉल रिसीव नही करता है. अगर कभी किसी ने उनका कॉल उठा लिया तो सन्तोषप्रद जवाब नही मिलता. कई बार उन्होंने मेल भी किए, लेकिन कोई जवाब नही मिला.


उनके पिताजी का जो सामना था जिनकी पहचाना भी हो चुकी है. एक साथ हो गया एयर इंडिया ने अब तक उन्हें अपने पिता की अंतिम निशानिया तके नही दी गई है. उन्होने बताया कि उनकी छः साल की बेटी है उसे अभी तक नही मालूम कि उसके दादाजी अब इस दुनिया मे नही है. वो बार बार पूछती है कि बड़े पापा लंदन से कब आएंगे. वो बकाया उन्हें लन्दन वाले मोबाइल नम्बर पर वॉइस मैसेज भी भेजती है.


दीपक बताते है कि यह पीड़ा केवल उनकी ही नही है. हादसे का शिकार हुए अन्य परिवार के लोगो के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने न्याय की मांग को लेकर पीएमओ को भी पत्र लिखे लेकिन उनके सवालो का जवाब नहीं मिल रहा और कोई भी उनकी मदद को आगे नही आ रहा. वरदीचंद के परिवार के सदस्यों ने कहा उनकी एक ही मांग है कि हादसे की सच्चाई को देश की जनता के सामने लाया जाए. साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले.


विमान हादसे को एक साल बीत चुका है. पीड़ित परिवार के सदस्यों के दिलो में अपनों को खोने का दर्द आज भी ताजा है. परिवारों के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कुछ नही चाहिए बस वे हादसे की सच्चाई के बारे में जानना चाहते. जिससे दोषियों को बेनकाब किया जा सके.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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