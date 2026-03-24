Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

AI तकनीक से तेज हुआ सरकारी कामकाज, अब फैसले तेज और सेवाएं होंगी सटीक

Rajasthan AI Governance: जयपुर में आयोजित एक अहम कार्यशाला में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि AI के उपयोग से सरकारी सेवाएं अब ज्यादा तेज, सटीक और पारदर्शी बन रही हैं. खास बात ये है कि शिकायत निवारण से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, AI का असर साफ नजर आने लगा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 24, 2026, 07:23 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 07:23 PM IST

Trending Photos

राजस्थान नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट, क्या अब शुरू हो जाएगी उल्टी गिनती?
10 Photos
Rajastthan panchayat chunav

राजस्थान नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट, क्या अब शुरू हो जाएगी उल्टी गिनती?

RBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया जारी, राजस्थान के इन छात्रों ने गाड़े झंडे
13 Photos
RBSE 10th Result 2026

RBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया जारी, राजस्थान के इन छात्रों ने गाड़े झंडे

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ का चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gud Ka Churma

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ का चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!

AI तकनीक से तेज हुआ सरकारी कामकाज, अब फैसले तेज और सेवाएं होंगी सटीक

Rajasthan AI Governance: राजस्थान में अब सरकार का कामकाज तेजी से स्मार्ट होता जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए सुशासन को नई दिशा दी जा रही है. जयपुर में आयोजित एक अहम कार्यशाला में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि AI के उपयोग से सरकारी सेवाएं अब ज्यादा तेज, सटीक और पारदर्शी बन रही हैं. खास बात ये है कि शिकायत निवारण से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, AI का असर साफ नजर आने लगा है.

राजस्थान में अब राजकाज भी स्मार्ट हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए सरकार न सिर्फ फैसले तेज कर रही है, बल्कि आमजन तक सेवाएं भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी तरीके से पहुंचा रही है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि एआई तकनीक अब प्रदेश में सुशासन का मजबूत आधार बनती जा रही है.

सचिवालय में आयोजित “डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस में AI की भूमिका” विषय पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि AI के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों मजबूत हुई हैं. अब सेवाएं ज्यादा तेज, सटीक और नागरिक-केंद्रित बन रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीपीग्राम्स (CPGRAMS) और राजस्थान संपर्क पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई का असर साफ दिख रहा है. शिकायतों का विश्लेषण अब तेजी और सटीकता से हो रहा है. इतना ही नहीं, फर्जी और बार-बार की जाने वाली अनावश्यक शिकायतों की पहचान भी आसान हो गई है, जिससे असली समस्याओं का समाधान तेजी से हो पा रहा है.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने टोंक जिले में चल रही “पढ़ाई विद AI” पहल की खास तौर पर सराहना की. इस प्लेटफॉर्म के जरिए 10वीं कक्षा के गणित के छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार अभ्यास, त्वरित समाधान और विस्तृत व्याख्या मिल रही है. फिलहाल 12 हजार से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं. कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई जैसे टूल्स अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं.

सिलिकोसिस जैसी बीमारियों की पहचान आसान हुई हैं. वहीं “शिशु मापन एआई टूल” से आशा कार्यकर्ताओं को नवजातों की निगरानी में मदद मिल रही है. वाधवानी सेंटर के डीन कमल दास ने बताया कि डिजिटाइजेशन से आगे बढ़कर अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ना जरूरी है, जहां डेटा के सही उपयोग से सरकारी कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकता है.

कार्यशाला में वॉइस आधारित एआई टूल, यूजर-फ्रेंडली-आसान उपयोग वाला एआई प्लेटफॉर्म (LOVABLE ), खास जरूरत के लिए बनाए गए एआई टूल-मॉड्यूल (कस्टम AI टूल्स) और प्रेजेंटेशन और कंटेंट बनाने वाला एआई (GAMMA) जैसे एआई टूल्स के प्रैक्टिकल उदाहरण भी पेश किए गए. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और AI के उपयोग को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए.

बहरहाल, राजस्थान में AI अब केवल तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन का नया इंजन बनता दिख रहा है, जहां सरकार की गति, पारदर्शिता और जनता तक पहुंच तीनों को एक साथ मजबूती मिल रही है. आने वाले समय में यही तकनीक सरकार और जनता के बीच दूरी को और कम करेगी. सेवाओं को ज्यादा तेज और भरोसेमंद बनाएगी और सुशासन को नई दिशा देगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news