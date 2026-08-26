/AIAPGET परीक्षा के बीच बिजली गुल, अब 192 में से सिर्फ 49 अभ्यर्थियों का री-एग्जाम क्यों ?

Jaipur News : जयपुर में AIAPGET 2026 परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में NTA ने 49 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है. लेकिन अब इसी फैसले पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

सिर्फ 49 को ही री-एग्जाम का मौका क्यों ?

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दरअसल, श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज सेंटर पर कुल 192 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। बिजली जाने के बाद इनमें से 49 अभ्यर्थी ऐसे बताए गए हैं, जिनकी परीक्षा पूरी नहीं हो सकी. NTA ने इन्हीं 49 का री-एग्जाम 1 सितंबर को कराने की बात कही है. लेकिन सवाल ये है कि जब सेंटर पर 192 अभ्यर्थी बैठे थे तो सिर्फ 49 को ही री-एग्जाम का मौका क्यों दिया जा रहा है ?

अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन तक नहीं

दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 49 अभ्यर्थी हैं कौन? NTA की ओर से अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, जिसमें बताया गया हो कि किन अभ्यर्थियों को री-एग्जाम के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बना हुआ है कि NTA किस आधार पर इन 49 अभ्यर्थियों की पहचान करेगा.

सेंटर के सभी 192 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराने की मांग

अभ्यर्थियों का आरोप है कि मामला सिर्फ 49 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं होने का नहीं है. बिजली जाने के बाद परीक्षा केंद्र पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी और कुछ अभ्यर्थी बाहर भी आए. अभ्यर्थियों का दावा है कि इस दौरान पेपर को लेकर आपस में चर्चा हुई और कुछ सवालों को लेकर जानकारी साझा हुई. उनका आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों ने रफ शीट पर सवाल हल कर लिए थे. ऐसे में अभ्यर्थियों को डर है कि अगर कुछ लोगों को पेपर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मिल गई, तो इसका असर पूरी मेरिट पर पड़ सकता है. अभ्यर्थियों की मांग है कि सिर्फ 49 नहीं, बल्कि उस सेंटर के सभी 192 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाए, ताकि सभी को एक जैसे माहौल में परीक्षा देने का मौका मिले. अभ्यर्थियों का कहना है. सालों की मेहनत लगी है, अगर मेरिट ही प्रभावित हो गई तो हमारी मेहनत का क्या होगा?

क्या है AIAPGET 2026 परीक्षा ?

अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी (AYUSH) पाठ्यक्रमों में एमडी (MD) और एमएस (MS) डिग्री के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है.