Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के 6 शहरों में आबोहवा खराब, भिवाड़ी रेड जोन में बरकरार, AQI पहुंचा 319

Jaipur News: राजस्थान के प्रदूषण मानकों की बात करें तो सबसे चिंताजनक स्थिति भिवाड़ी में देखी गई, जहां AQI 319 दर्ज किया गया. यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है और लंबे समय तक इस हवा में रहने से अस्थमा, एलर्जी, खांसी, आंखों में जलन और फेफड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं. भिवाड़ी पिछले कई दिनों से रेड जोन में बना हुआ है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 26, 2025, 11:39 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 11:39 AM IST

Trending Photos

झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी
5 Photos
Ajmer Weather Update

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल
8 Photos
do you know

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल

इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब
7 Photos
Camel Teeth

इंसान के पास 32 तो ऊंट के पास कितने दांत ? चौंका देगा जवाब

राजस्थान के 6 शहरों में आबोहवा खराब, भिवाड़ी रेड जोन में बरकरार, AQI पहुंचा 319

Jaipur News: राजस्थान में सर्दियों के आगमन के साथ ही मौसम के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता भी तेजी से खराब होने लगी है. तापमान गिरते ही प्रदूषण के कण नीचे जमने लगते हैं, जिससे हवा का स्तर बिगड़ता है. यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में AQI अब ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. यह स्थिति खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और श्वास संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है.

भिवाड़ी में हवा सबसे जहरीली
प्रदेश के प्रदूषण मानकों की बात करें तो सबसे चिंताजनक स्थिति भिवाड़ी में देखी गई, जहां AQI 319 दर्ज किया गया. यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है और लंबे समय तक इस हवा में रहने से अस्थमा, एलर्जी, खांसी, आंखों में जलन और फेफड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं. भिवाड़ी पिछले कई दिनों से रेड जोन में बना हुआ है.

अन्य जिलों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब
भिवाड़ी के अलावा कई जिले भी वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. डूंगरपुर में AQI 228 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. वहीं जालोर 203, पाली 207 और श्रीगंगानगर 219 के स्तर पर रहे, जो हवा की बिगड़ती स्थिति का संकेत देते हैं. टोंक की बात करें तो वहां का AQI 251 तक पहुंच गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सर्दी बढ़ते ही हवा और ज्यादा बिगड़ती है
विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों के दौरान हवा में नमी बढ़ने लगती है और यह धूल के कणों व प्रदूषित गैसों को अपने साथ नीचे रोक लेती है. हवा की गति कम होने से प्रदूषण फैलने की बजाय जमीन के पास जमा हो जाता है, जिससे AQI तेजी से बढ़ता है. इसी वजह से नवंबर–दिसंबर में प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है.

प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक?
डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग पहले से सांस से जुड़ी समस्याओं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी से पीड़ित हैं, उनके लिए ऐसी हवा बेहद खतरनाक है. बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे उन्हें प्रदूषण का अधिक असर झेलना पड़ता है. लगातार खराब हवा में रहने से दिल पर भी दबाव बढ़ सकता है.

इन बातों का रखें ख्याल
स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे मौसम में बिना जरूरत घर से कम निकलें, खासकर सुबह और शाम. घरों में पौधे लगाएं, मास्क पहनें और पानी ज्यादा पिएं. बच्चों और बुजुर्गों को बाहर खेलने या घूमने से बचाना चाहिए. राजस्थान में लगातार गिरती AQI स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा भी हालात पर नजर रखी जा रही है. यदि हवा की गुणवत्ता इसी तरह गिरती रही, तो आने वाले दिनों में कुछ जिलों में और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news