जयपुर के मानसरोवर में ग्रीन दिवाली से पहले ही चिंताजनक हुआ AQI लेवल, जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

Jaipur AQI Level: दिवाली के मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में ग्रीन दिवाली सेलिब्रेशन से पहले ही वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है. मानसरोवर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जिसके कारण अधिकारियों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस स्थिति को देखते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के प्रति सचेत रहने की हिदायत दी गई है.

हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए समीर एप का प्रयोग

जयपुर में वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए समीर एप का उपयोग किया जा रहा है. इस एप की मदद से लोगों को वास्तविक समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की जानकारी मिलती है. मानसरोवर क्षेत्र में AQI लेवल ऑरेंज श्रेणी में आने के कारण विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक समय खुले में न बिताने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है.

ऑरेंज अलर्ट का मतलब

ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि हवा की गुणवत्ता सामान्य से खराब स्थिति में है और कुछ लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोग से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे बाहर की गतिविधियों को सीमित करें और अगर संभव हो तो घर के भीतर शुद्ध हवा का उपयोग करें.

ग्रीन दिवाली के महत्व के बीच चुनौतियां

जयपुर में ग्रीन दिवाली का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है. हालांकि, पटाखों, धूल और वाहनों के धुएं के कारण दिवाली के पहले ही AQI लेवल बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोग जागरूक होकर पटाखों और अन्य प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से परहेज करें, तो दिवाली के दौरान वायु गुणवत्ता बेहतर रखी जा सकती है.

नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी

मानसरोवर और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मास्क पहनना, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकालना और घर में हवा को शुद्ध रखने के उपाय करना इस समय आवश्यक हैं. प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जनता की सतर्कता ही ग्रीन दिवाली को सफल और सुरक्षित बना सकती है.

